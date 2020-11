La pandemia despertó de su sueño a los filósofos, sacó de la intrascendencia a los profetas dándoles sus 15 minutos de gloria (o lo que duraran las cuarentenas). Zizek apostaba a que el Covid-19 derribaría al neoliberalismo y quizás al capitalismo. Byung Chul-Han recordaba que los virus no hacen revoluciones, pero que el modelo autoritario de algunos países asiáticos probablemente se impondría en Occidente. ¿Qué ha cambiado en el escenario mundial en estos meses de enfermedad y economía maltrecha?

La esperanza de las vacunas avanza. Esta misma semana se anunció que Pfizer tiene una vacuna que es efectiva al 90%. La vacuna, dice la farmacéutica, proporcionó protección siete días después de la segunda dosis y 28 días después de la dosis inicial. De inmediato, el mercado accionario reaccionó y se fue para arriba. Esto significa que los trabajadores podrán regresar a sus empleos corriendo un riesgo razonablemente bajo. Eso es lo que importa: que la economía no se desplome. Another brick in the Wall: We don't need no education/ We don´t need no thought control.

Los gobierno inútiles y poco eficaces necesitan de una gran parafernalia porque, en realidad, no tienen otra cosa. Un gobierno de homenajes a los muertos por la pandemia, pero que descuidan a los vivos; de medallas de latón a los médicos, pero no de medicamentos y protección suficientes. Un gobierno que da una condecoración en grado de banda (¿criminal?) a Jesús Seade, pero que quiere decir que el verdadero homenaje es al propio presidente López. El presidente López homenajea (a diario) al presidente López: “Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado/ Ojalá que el deseo se vaya tras de ti/ A tu viejo gobierno de difuntos y flores.”

Por otro lado, mucho se ha escrito sobre la negativa del mandatario mexicano a reconocer el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris. Los expertos y diplomáticos están extrañados, también lo están personajes de la política y el periodismo allá en los Estados Unidos. De nada sirve, el señor López no cambiará de opinión. La respuesta a esta conducta puede ser muy simple: identidad, al mirar a Trump ve su propia imagen. Como diría Unamuno: Oh triste soledad, la del engaño/ de creerse en humana compañía/ moviéndose entre espejos, ermitaño.

Convengamos que se puede gobernar de muchas maneras, pero al parecer ser populista y autoritario significa ser solo de una manera: control del Estado, uso amplio de las fuerzas armadas, oposición disminuida, partidos bajo control, periodismo anulado, economía dirigida, nulo respeto por el medio ambiente y los derechos de las minorías, etc. Hay dos elementos más, imprescindibles: negarse a reconocer derrotas y demagogia, tanta que pueda servir para narrar una realidad alternativa e inexistente. La cárcel de las palabras.

Lillian Glass es psicóloga, tiene varios libros publicados (“El lenguaje corporal de los mentirosos”) y ha sido asesora del FBI. Asegura que mentir obliga a un esfuerzo consciente en donde las palabras se revisan constantemente para evitar que dejen ver la realidad. Por lo tanto, suelen hablar despacio, como analizando cada palabra dicha y lo que se dirá después.

Esta experta señala que hay características básicas de los mentirosos. Algunas de ellas son: los mentirosos suelan presentar una apariencia rígida, a la que tratan de hacer pasar por seriedad o solemnidad (¿recuerdan: cuidar la investidura?). Tienen un discurso cerrado y memorizado para evitar caer en alguna inconsistencia. Al mismo tiempo, la repetición de palabras, anécdotas y frases le ayudan a convencerse de que está diciendo la verdad. El mentiroso no sólo trata de convencer a los otros, también a sí mismo. Son conscientes de que las historias demasiado esquemáticas pueden parecer sospechosas, por lo tanto, los mentirosos tienden a adornar su discurso con toda clase de detalles que nadie les ha pedido. A preguntas que podrían dar cabida a respuestas concretas y sencillas, siempre las llenan de otros elementos hasta hacerlas largas y enfadosas. Suponen que las respuestas cortas les quitarán credibilidad. A menudo, los mentirosos señalan a otros, atacándolos, descalificándolos o con discursos del tipo: me he equivocado, pero tú más. También, ante señalamientos o preguntas incómodas recurren al truco de contestar cambiando el tema.

El presidente López da conferencias “circulares” (porque siempre regresan a él) de tres horas con 12 minutos en las que dice apenas dos cosas novedosas que podría haber anunciado en 10 minutos. Lo demás fueron anécdotas (ya contadas varias veces), excusas, ataques, mentiras y omisiones. Tal vez a Lillian Glass le gustaría estudiarlo y hacer otro libro.

Y al final, después de las vacunas, los homenajes y las palabras seguirá el orden anterior a pesar del aumento en los contagios y muertes. ¿A qué se referirá exactamente la frase “el buen fin”? Alguien tiene un siniestro sentido del humor.