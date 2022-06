El juicio de amparo, es una real institución jurídica del derecho mexicano que permite la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona. En sus efectos palpables se encuentra la suspensión la cual, de acuerdo a su momento de resolución dentro del juicio, puede ser provisional o definitiva. Así, el artículo 128 de la Ley de Amparo, reglamentario de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece dos requisitos fundamentales para que la suspensión opere a favor del afectado. En primer término, debe existir petición de parte, es decir que lo solicite el quejoso y, en segunda condición, que la suspensión no se siga en perjuicio del interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Si ambos factores concurren y el juez correspondiente considera que se están violando derechos, procede la interrupción del acto, ya sea provisional o definitivamente. Sin embargo, hay que ver en su real valor legal los efectos de una suspensión definitiva para entender lo que ocurre con la rimbombante noticia de que el Juez Primero de Distrito con sede en Yucatán, ha concedido suspensión definitiva contra las obras que realiza el FONATUR en el tramo Playa del Carmen-Tulum y que corresponden al afamado tren maya.

No estamos ante un acto consumado donde ya no exista posibilidad alguna de que prospere la construcción del tramo en litigio. La suspensión concedida se otorga en razón de que la autoridad no cuenta con la manifestación en materia de impacto ambiental, carencia que, a la postre resultaría subsanable. Se suspende “en definitiva” ya que la resolución se concede dentro de una audiencia incidental en el tracto del propio juicio. Al igual que la suspensión provisional, los efectos de interrupción del acto son los mismos solo que, la resolución que nos ocupa, se da ante la valoración de mayores elementos presentados ante el juez y no solo como una medida precautoria. Hay que saber que, la propia ley permite el recurso de revisión lo cual, seguramente hará valer el gobierno federal.

Esto no se acaba, pero, la realidad es que ralentiza enormemente el cometido de cumplir con los tiempos previstos para la entrega de la magna obra. Por otra parte, abre nuevas puertas para la “mediatización” del asunto lo cual deriva en nuevas, lamentables y cruzadas aseveraciones y señalamientos de la autoridad federal y los grupos ambientalistas. Aquí, el punto será vislumbrar si son atingentes, realizables y convincentes, las medidas de mitigación que propone el FONATUR, para aminorar el impacto causado a la naturaleza por el desarrollo de la obra. Es en ese punto de controversia donde muy difícilmente los representantes de los grupos ambientalistas podrán llegar a un convencimiento pleno de que el tren maya es una obra que generará equilibrio entre el desarrollo económico y el respeto a la naturaleza. Vienen nuevos episodios en una batalla legal que tendrá como frente visible los medios de comunicación; ¿habrá algún desenlace salomónico posible?

