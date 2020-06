“Si no actual como piensas vas a terminar pensando como actúas”

UNA VEZ MÁS: Justo cuando muchos se comenzaban a convencer de que el mercado accionario estaba ya más seguro y que continuaría su movimiento de alza, vino una fuerte baja el jueves pasado (11 de junio) y propició de nueva cuenta, dudas, temores y desconfianza. Hemos publicado en otras notas de COMUNIDAD el peligro que representa tener decisiones apresuradas y/o motivadas por pánico. Ante el temor, vender las empresas de las que somos dueños le podría parecer adecuado, sobre todo, si sabemos que otros también lo están haciendo (“pensamiento en manada”). Cuando usted vende es probable que tarde tiempo en reconocer que se equivocó. Se alejará tal vez de por vida del mercado y sin darse cuenta, estará abandonando objetivos (proyectos) patrimoniales que solo podrían ser alcanzados con una buena disciplina de inversión bursátil que requiere una visión a mayor plazo.

1. LA NATURALEZA DEL MERCADO ES ALCISTA: No importa cuán terribles puedan parecer las cosas en un día o semana en particular, las acciones históricamente recuperan sus pérdidas y continúan. La naturaleza de las buenas empresas es la de progresar. Mejoran sus utilidades de manera permanente por: 1) Inflación (alza de precios de sus productos o servicios); 2) Crecimiento Poblacional (mayor demanda); 3) Menores costos por avances tecnológicos; y 4) Constante crecimiento en innovación y/o adquisiciones de otras empresas. Hace solo unos días, los índices accionarios es EU (S&P500 y Nasdaq) borraron todas sus pérdidas acumuladas en el año (2020) y registraron nuevos máximos. A corto plazo, el mercado puede ser volátil, pero a mayor plazo siempre sube. Los humanos somos emocionales, y reaccionamos impulsivamente cuando tenemos miedo. Debe aprender a librarse del pánico y confiar en que el mercado volverá.

2. USTED TIENE OBJETIVOS… ¡NO LOS ABANDONE!: Usted decidió participar con un enfoque a largo plazo buscando objetivos como: 1) Una jubilación cómoda, un negocio independiente, educación de hijos, una casa de descanso, etc. ¿De verdad está dispuesto a abandonar o desviar esos objetivos sólo porque la Bolsa tuvo algunos días difíciles? En mi desarrollo profesional, he visto a muchos alejarse del mercado ante caídas y decisiones equivocadas, que les imposibilitaron más adelante crear un buen patrimonio. Si la volatilidad lo mantiene despierto, tal vez necesite reevaluar su diversificación de inversiones, pero recuerde que todos los grandes creadores de patrimonio estructuran sus portafolios con posiciones de hasta 50% siendo dueños de empresas (en acciones). Evite mirar sus saldos maltratados y mantener sus manos fuera de su cartera. Considere solicitar la ayuda de un asesor financiero si no se siente lo suficientemente confiado en sus propias habilidades para decidir en tiempos de crisis, y no se asuste por las fluctuaciones rutinarias a corto plazo.

3. LAS CRISIS DEL MERCADO SON EXCELENTES OPORTUNIDADES DE COMPRA: En días en que el mercado accionario recibe una paliza, no piense que estás perdiendo. Concéntrese más bien en lo que podría comprar. Una caída del mercado o "corrección" genera oportunidades. En febrero pasado, cuando el mercado comenzó a hundirse fuertemente, insistíamos en que era una oportunidad como pocas desde hace tiempo. No tenga miedo de asumir nuevas inversiones cada vez que el mercado baje, pero asegúrese de hacer una elección correcta y diversificada de las empresas de las que será dueño.

*El autor es Socio Fundador de SNX Constructores de Patrimonio

