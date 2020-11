“La cabra tira al monte”, dice el hispano refrán. Los grupos morenistas lo confirmaron el fin de semana en Monterrey al armar un zipizape, igual a los sillazos del año pasado, cuando inútilmente trataron de elegir dirigencia nacional.

Así, al buscar el consenso para la candidata a la gubernatura de Nuevo León, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, descubrió que tenía razón Yeidckol Polevnsky al advertir del riesgo de la tribalización.

Es el costo de una coalición tan variopinta que no acepta ser Partido en el Poder. Ya saben, Mario Delgado y el fundador del movimiento que, si no controlan a las fuerzas centrífugas, eso, y no la oposición, costaría muchas derrotas en el 2021.

IP: sobran oyentes para outsourcing

Aunque sólo la Coparmex lo dijo claramente, el hecho es que la iniciativa presidencial sobre el outsourcing incomodó a casi toda la iniciativa privada, porque sintieron que todos sus puntos de vista fueron ignorados.

Para disipar esa impresión, los diputados iniciaron reuniones con distintos representantes con interés en el outsourcing; pero, al mismo tiempo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dialogaría con empresarios.

Aun así, la impresión dada por la narrativa en el Salón Tesorería permite suponer que la posición presidencial es inflexible, lo cual haría no sólo excesivo, sino también inútil que tantos oyeran a la IP, si como ha ocurrido, no los escucharan.

Remesas: ¿dolarizarán la economía?

Ha mencionado el coordinador de la mayoría morenista en el Senado, Ricardo Monreal, que preparan una iniciativa para “facilitar el flujo, intercambio y circulación de los dólares de las remesas” de los mexicanos en el exterior.

Llama la atención que señale que las familias que reciben las remesas tienen que hacer muchos trámites para convertirlas en moneda nacional. Uno supondría que en el sistema bancario y financiero hay muchas opciones.

Al parecer no es así, pero quizá habría que revisar cómo sería “el flujo, intercambio y circulación de los dólares de las remesas”, para escuchar a los expertos que nos dijeran de lo que pasaría si empezamos a “dolarizar” la economía real.

Notas en remolino

Bien haría la Secretaría de la Función Pública en ocuparse, aunque sea un poco, de los eventuales conflictos de interés que ya contaminaron la presunta purificación de la Cofepris... Ayer 23 de noviembre, en el Día de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, titular del ramo, aclaró que los militares no buscan el poder, como lo había dicho el general secretario de Sedena, Cresencio Sandoval. Aún hay lúcidas inteligencias que creen en la estupidez del riesgo de “la militarización”... Quizá es tiempo que el titular de la SSA, Jorge Alcocer, explique cuándo serán las licitaciones de la ONU para los medicamentos del año próximo. Ya en el 2021 será difícil aceptar la coartada del “tiradero”... Falleció un muy buen mexicano, Víctor Flores Olea, muestra de que, contrario a la narrativa actual, el antiguo régimen produjo funcionarios de excelencia... Por firmarse el decreto presidencial que reducirá la producción de energía eléctrica en las presas tabasqueñas...