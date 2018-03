Es una moda

Lo verde es lo actual. Bonos verdes, sustentabilidad, medio ambiente. Ahora, quienes se hacen presentes en este segmento son Citibanamex, de Ernesto Torres Cantú y GreenMomentum, de Luis Aguirre-Torres, quienes anunciaron la convocatoria para la octava edición del concurso de empresas verdes Cleantech Challenge México (CTCM), para emprendedores con proyectos de negocio innovadores y compañías que desarrollen tecnología limpia y que propongan soluciones a problemas ambientales.

Esta iniciativa busca promover el desarrollo económico por medio del impulso a nuevas formas de producción, con base en tecnología limpia, para fomentar la economía verde de México.

Este año se espera recibir más de 1,000 propuestas que tengan ideas innovadoras en tecnología limpia y que deseen fortalecer sus habilidades y capacidades de negocio y sustentabilidad al participar en el proceso abierto de incubación y aceleración de empresas en el formato de concurso de CTCM.

En esta edición serán seleccionados 150 participantes, de entre los cuales se elegirá a quien obtendrá el reconocimiento, por parte de Cleantech Challenge México, a la mejor empresa verde 2017, con lo que será el acreedor al premio de 250,000 pesos en efectivo.

Smartphones baras baras

Con esto del tipo de cambio, la volatilidad y los vaivenes de la economía a algunos les va bien y a otros les va muy mal. Las fabricantes de teléfonos celulares son un claro ejemplo de esto, ya que los chiquitos se han visto beneficiados por esta situación.

Debido a la apreciación del dólar, en México la compra de smartphones en la gama baja, es decir, con un costo de 2,500 pesos o menos, en el cuarto trimestre del 2016 pasó de 56.2 a 63.7%, mientras que en la alta, de más de 5,500 pesos, bajó de 11.3 a 7.2 por ciento.

En un análisis de CIU, de Ernesto Piedras, se precisó que los precios no han sido tan acentuados a consecuencia del impacto cambiario, puesto que los distribuidores aún cuentan con inventario adquiridos a una paridad cambiaria de hace seis meses o un año, además de que los fabricantes aún no realizan lanzamientos este año.

La firma aseguró que, no obstante, es previsible que en un futuro cercano tendrán que comprar nuevos equipos para su venta y esto se hará al tipo de cambio actual, con lo cual podría registrarse un incremento en el precio de los dispositivos.

Pese al esfuerzo de los consumidores para hacerse de estos equipos en pesos, el efecto de la depreciación ha provocado que el gasto destinado apenas sea suficiente para adquirir dispositivos de gama baja, incluso tomando en cuenta el avance tecnológico y atomización que se registra en este mercado que ha provocado una reducción de precios.

Ser indio es su fortaleza

Hay una cerveza que, en un país como es el nuestro de discriminatorio, podría tener problemas tan sólo por el nombre; sin embargo, de unos años a la fecha eso mismo a demostrado su fortaleza.

Se trata de la Cerveza Indio, que en los últimos cinco años ha registrado un crecimiento cercano al doble digito, con campañas como Barrios, con el que pudieorn entrar en nuevos segmentos de consumidores y ahora busca resaltar el orgullo nacional con México Unido.

La firma, perteneciente a la holandesa Heineken, de Jean-François van Boxmeer es una de las cinco marcas más importantes para el país, con crecimiento cercano al doble dígito.

La marca informó que juega un rol muy importante dentro de Heineken México y es una de las marcas más emblemáticas dentro de la compañía y una a las que más le apuestan.

La firma reconoció que si bien está enfocada a jóvenes de 18 a 25 años, a través de la campaña de Barrios, se dieron cuenta que también es importante hablarle a otros sectores, por lo que se busca ese eje comunicacional. Con el programa México Unido busca extender el número de receptores, con el objetivo de resaltar lo que cada persona tiene como mexicano.

Si no sabe cómo mejor no invite

Hay veces en que cuando no se tienen todas las herramientas para hacer u organizar algo... lo mejor es no abrir la boca o, en su caso, no girar las invitaciones correspondientes. Ahora verá el porqué.

Y es que vaya lío que armó la encargada de Relaciones Públicas de la alemana Siemens de México, Giselle Figueroa.

Resulta que la empresa germana organizó recientemente, entre otros eventos, una visita con prensa extranjera y nacional, a la planta de la automotriz KIA en Pesquerías, Nuevo León, de la que es proveedor tecnológico.

La publirrelacionista se puso a invitar al viaje a diestra y siniestra, incluyendo a periodistas de las fuentes tecnológica y automotriz, sin embargo les canceló a la mayoría y a otros de plano los dejó plantados.

De paso afectó a la coreana al confundir a los comunicadores en su convocatoria. Reaccionó con majaderías e incluso le colgó el teléfono a los colegas que le llamaron para confirmar su asistencia.