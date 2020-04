Hace unos días, Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, acostó a su hija a dormir y se sentó en el sofá para enviar un mensaje de vídeo a su nación en cierre debido al coronavirus.

“Quise entrar un momento en línea para hablar con todos ustedes, conforme nos preparamos para encerrarnos durante unas semanas”, dijo, disculpándose por vestir lo que parecía ser ropa deportiva. “Disculpen la vestimenta casual, acostar a niños pequeños puede ser un asunto desordenado”.

En ese momento, mientras explicaba que se esperaba que el número relativamente pequeño de casos de Nueva Zelanda aumentaría bruscamente y que las personas deberían quedarse en casa, se unió a las filas de un grupo de hombres y mujeres loables, pero a menudo no reconocidos.

Algunos están en la fuerza policial. Otros son alcaldes poco conocidos. Algunos, como Ardern, lideran países con una población que es la mitad de la de Londres.

Cada uno de estos individuos ha demostrado las virtudes sencillas de hablar clara y honestamente en una crisis. Dicho de otra manera, no tenemos tiempo para medias verdades en la era del coronavirus.

Resulta que el club de oradores francos incluye una serie de figuras de Australia y Nueva Zelanda, además de Ardern.

Hace unos días, le preguntaron al comisionado de policía en Victoria, el segundo estado más poblado de Australia, acerca de informes de que un gran banco había evacuado innecesariamente a personas de su oficina de Melbourne cuando un trabajador afirmó falsamente haber obtenido un resultado positivo de la prueba del virus.

“¿Podría el empleado enfrentar algún cargo?”, preguntó un locutor de radio al comisionado Graham Ashton. “Oh, no lo creo”, dijo Ashton, “no es ilegal ser un imbécil”.

Este enfoque también se exhibió tres semanas antes en Sidney, en esos felices días cuando podíamos reírnos de las compras de pánico. Cuando estalló una pelea en los pasillos de un supermercado por papel higiénico, Andrew New, el inspector interino de la policía de Nueva Gales del Sur, dijo que no había necesidad de que las personas se comportaran así. “No es Mad Max, no es la cúpula del trueno, no necesitamos hacer eso”.

Pero hasta ahora, los líderes de este grupo son los alcaldes enojados en Italia, cuyas protestas contra las personas que estaban ignorando las reglas de cuarentena y paseando por las calles de ese país inundaron las bandejas de entrada de todo el mundo hace unos días.

“¿A dónde diablos creen que van ustedes?”, escribió un oficial enfurecido. “¡Necesitan quedarse en casa! La gente se está muriendo, ¿no lo entienden?”.

Andrew Cuomo, el gobernador del estado de Nueva York, ha criticado vehementemente a los que están ignorando las órdenes de dejar de reunirse en parques públicos. “Es arrogante. Es autodestructivo”, les dijo. “Y tiene que detenerse ahora. Esto no es una broma”.

A diferencia de Trump y muchos otros líderes, el gobernador de Nueva York ha dicho la verdad sobre uno de los aspectos más inquietantes de esta pandemia y los desastres financieros, económicos y sociales que ha desatado: “Nadie puede decirte cuándo va a terminar esto” y “nadie puede decirte cuándo volverás a trabajar”, dijo.

Ésas son palabras difíciles de decir y de escuchar. Pero en los días y semanas venideros los líderes que continúen pronunciándolas son los que merecen nuestra atención.

@pilitaclark