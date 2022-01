Hay una cita que me gusta mucho de Mies Van der Rohe que originalmente fue referida a la arquitectura pero que aplica muy bien a otras áreas de la vida, incluida la administración de nuestro dinero.

Son sólo tres palabras, pero muy poderosas: “menos es más”. Mientras más simple y eficiente sea el sistema que utilizamos, mejor funcionará.

He visto a muchas personas que complican la administración de su dinero. Por ejemplo, aquellos que tienen una cuenta bancaria distinta para cada una de sus metas.

Alguna vez leyeron que era mejor tener su dinero separado para no mezclarlo ya que de esa manera podrían controlarlo mejor. Entonces cada vez que reciben su ingreso, deben sentarse y hacer una transferencia bancaria y mover una parte de sus recursos a otro lado. Suena complejo y tardado, pero además uno tiene que recordar cuál cuenta es para cada objetivo.

Hay otras personas que tienen muchísimas tarjetas de crédito. He visto gente que tiene más de 15 entre bancarias y tiendas comerciales, porque cada una tiene distintos beneficios y planes de recompensas, pero las personas tienen entonces que andar recordando todas las fechas de corte y límite de pago.

He estado ahí pero también desde hace mucho tiempo he aprendido que nada de esto es eficiente.

Al tener muchas partes en movimiento hay demasiadas cosas de las que tenemos que estar pendientes, que tenemos que controlar y coordinar para que todo funcione de manera adecuada. Nos toma mucho más tiempo y energía. Si algo se atora en algún lado es fácil perder el control.

Pero además también podemos perder el enfoque: tenemos que decidir cuál de las muchas tarjetas vamos a usar para cierta compra, en lugar de revisar nuestro plan de gastos y asegurarnos de que tengamos el espacio suficiente para realizarla (y no perder el control de nuestro dinero).

Mientras más sencilla sea la forma en la que manejamos nuestro dinero, más fácil será enfocarnos en mantener el control.

Muchas personas gastan de más y no logran seguir un presupuesto porque no ven nunca el saldo que les queda en esa categoría de gasto. Ven el saldo que tienen en su cuenta bancaria. Si hay dinero, no se preocupan. Si no hay, entonces empiezan a usar el crédito.

Yo hace tiempo también solía separar físicamente una parte de mi dinero para no verlo en la cuenta bancaria. Lo mandaba a un fondo de inversión. Pero muchas veces se me terminaba el dinero que había dejado en el banco antes de terminar el mes o la quincena y tenía que disponer de ese dinero que estaba separado para otras cosas.

Entonces aprendí a que la ubicación de nuestro dinero no es en realidad importante. Aprendí a nunca ver el saldo de mi cuenta bancaria para tomar decisiones de gasto, sino a utilizar mi plan de gasto como una herramienta para tomar esas decisiones (y para modificarlo cuando fuera necesario, porque no está escrito en piedra y la realidad nunca sucede exactamente como la planeamos).

Lo mismo con las tarjetas de crédito. Muchas (particularmente las departamentales) casi ni las usaba, pero las mantenía porque eran “gratuitas”.

Alguna vez mi esposa pagó el estacionamiento (20 pesos) de una tienda departamental con la tarjeta de ese establecimiento, porque no traía efectivo, pero se le olvidó meterlo a la aplicación donde controlamos los gastos. Yo ni lo tenía en mente. El estado de cuenta de ese mes no llegó y sólo me di cuenta cuando me empezaron a buscar para pagar. No fue agradable, particularmente porque siempre he sido alguien que cumple sus compromisos de pago.

Desde entonces aprendí que, como dice el dicho, menos es más. La diferencia y la eficiencia en el manejo de mis recursos es notable.

