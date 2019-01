Los mercados financieros son volátiles por naturaleza. Así se comportan: con alzas y también con bajas. Hay momentos en los cuales esa volatilidad es más pronunciada y también hay inversionistas que se ponen más nerviosos que otros. En ese caso, vale la pena recordar estos consejos:

1. Mantener la calma y tener paciencia. Esto es lo primero que tenemos que hacer ante cualquier crisis. El pánico no es una estrategia de inversión efectiva de largo plazo. Es cierto que cuando el mercado baja mucho en pocos días, es difícil mantener la cabeza fría. Pero no te precipites: revisa tu estrategia de largo plazo y, sobre todo, tu tolerancia al riesgo.

La naturaleza humana a veces nos hace comprar en momentos de euforia, cuando los precios ya subieron y vender en momentos de pánico, a precios de regalo. Éste es el peor error que uno puede cometer.

Si la volatilidad es parte de los mercados, aún en momentos más críticos, hay que mantener siempre la mira puesta en el objetivo de nuestra inversión. Si es un horizonte largo (por ejemplo, retiro, más de 20 años), tenemos que comprender que a lo largo de ese tiempo habrá momentos muy buenos y muy malos. Es simplemente parte de lo que ocurre, pero también es cierto que, en esos horizontes, quienes tienen paciencia terminan ganando.

2. Primero, cuida el riesgo, luego busca el rendimiento. Cuando el mercado accionario tiene una tendencia alcista, muchos inversionistas suelen abandonar sus estrategias de largo plazo. Simplemente invierten en él todo el dinero que pueden, con el fin de obtener mejores beneficios. Se les olvida cuidar un aspecto fundamental: su tolerancia al riesgo. Eso a la larga trae muchos dolores de cabeza, por la misma naturaleza de los mercados. Es importante mantener una diversificación inteligente y perseguir rendimiento sin tomar en cuenta todo lo demás y abandonando nuestra propia estrategia.

3. Rebalancea tu cartera de inversiones. Una vez que has determinado qué porcentaje de tu dinero debe estar en efectivo, cuánto en instrumentos de deuda, cuánto en acciones locales e internacionales, etcétera, según tu tolerancia al riesgo y tu horizonte de inversión, debes cuidar que la mezcla se mantenga como la definiste.

Cada uno de esos instrumentos se comporta de manera distinta en un año, y eso puede causar variaciones en los porcentajes que decidiste, lo cual a su vez modifica el perfil de riesgo de tu portafolio. Si fue un buen año para las acciones y uno malo para los bonos, entonces tendrás que vender una parte de ellas (tomar utilidades) para comprar bonos y, de esta manera, mantener la composición de tu portafolio. El rebalanceo se debe hacer una vez al año.

4. Alimenta al fuego. La edad y la constancia al ahorrar e invertir nuestro dinero es tal vez más importante que la tasa de rendimiento que genera. Hay que empezar a invertir lo antes posible, hacerlo regularmente, y ser paciente. A pesar de la volatilidad, el tiempo te mostrará el crecimiento combinado de tu portafolio. Cuando el mercado baje, alégrate: es como comprar tu ropa en una barata anual. Como cualquier mercancía, cuando una inversión tiene un precio más bajo, podrás comprar más por el mismo dinero.

5. No esperes milagros. Tus decisiones de inversión no serán las correctas todo el tiempo, y puede ser que algunos de los instrumentos que compraste se queden por debajo de tus expectativas. Esto no significa que seas un mal inversionista, sólo que no eres perfecto. Nadie lo es. Concéntrate en tu estrategia, en rebalancea tu portafolio y en mantener tu diversificación. Esto no significa quedarte o mantener instrumentos que no tienen sentido o que han tenido consistentemente un desempeño por debajo de su benchmark.

