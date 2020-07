Ayer el Instituto para Métricas y Evaluación en Salud (IHME) de la Universidad de Washington actualizó sus proyecciones de la epidemia para México, y su pronóstico fue que en octubre ya habremos superado las 100,000 muertes por Covid-19.

Hoy somos el quinto país con más fallecimientos por la epidemia, y aunque no tenemos certeza sobre la letalidad, hay indicios de que será una de las más altas del mundo.

Eso no refleja de ninguna manera éxito en el manejo de esta pandemia. No es como para seguir en la actitud triunfalista mostrada por nuestras autoridades de salud, específicamente por el subsecretario Hugo López-Gatell. Su múltiple rol protagónico -de estratega, ejecutor y vocero- en esta pandemia le saldrá costoso.

Ha faltado estabilidad en el manejo de la información sobre la epidemia en México. Invariablemente cada mes ha modificado algo. En abril inició con el modelo Centinela, para mayo nos pasó a la jornada de sana distancia, para junio puso en marcha el semáforo, y ahora en julio le pareció oportuno hacer a un lado el reporte diario: Luego de cuatro meses de reportes diarios, sin argumento válido decide que lo mejor ahora es que sean semanales. La razón entendida es que así se evita de estar dando reportes imprecisos pues la plataforma lleva un rezago de mínimo dos semanas. Pero eso nos lo hubiera dicho desde un principio; no a cinco meses de estar emitiendo reportes cada día sabiendo que no eran reales.

Si bien en el centro del país los números parecen ceder, a nivel nacional la epidemia sigue con toda fuerza, y el problema es que las señales para la población son de que ya está permitido salir del confinamiento. Así no habrá forma de evitar nuevas olas de contagio.

En esta pandemia seguimos sin saber dónde estamos parados.

Y junto con ello la imagen del subsecretario López-Gatell ya satura, pues ha sido sobreexpuesto y está entrampado. Cuatro meses saliendo todos los días desgasta; ya podría darle espacio a alguien más. Sería buen momento para que al secretario Jorge Alcocer le saliera el carácter, tomara de una vez por todas al toro por los cuernos y como titular de SS, bien asesorado, diera un golpe de timón para anunciar un cambio radical de estrategia.

Las conferencias vespertinas van con rating descendente; ya es inocultable el desgaste y cansancio; el constante tono triunfalista del subsecretario de que todos se equivocan -los periodistas, los legisladores, los empresarios y hasta sus colegas- menos la autoridad, ha derivado en animadversión; de que nadie le entiende porque nadie está a su altura refleja poca empatía y en no pocas ocasiones ha reflejado poca sensibilidad.

Conforme sigue imbatible la pandemia y se confirma que no está aplanada la curva como lo repitió tantas veces, le ha llevado al doctor López-Gatell a perder credibilidad y el respeto inicial que había ganado de parte de la gran mayoría de mexicanos. Esta semana, creció mucho en redes sociales el disgusto por su actuar. El hashtag #renunciaGatell duró bastante tiempo y los memes con chistes sobre sus dichos no cumplidos circulan por whatsapp a cada momento.

No es difícil admitir el error en el manejo de una pandemia donde no era factible saber como abordarla. En otros países otros lo han hecho. En Francia, Macron quitó ya a dos ministros de salud, y los están investigando. En Suecia el ministro de salud si admitió públicamente sus errores. En Brasil, Bolsonaro ha terminado sacando a dos ministros de salud. Más le valdría ya ser humilde al doctor López-Gatell, dejar el protagonismo e ir aceptando que se equivocó de estrategia, que es momento de pasar la estafeta a alguien más. Y aprender la lección de que no se puede estar en misa y repicando al mismo tiempo.

La Conasa empezó sus sesiones en forma virtual

La Comisión Nacional de Salud (Conasa), que integra a las secretarías de salud de todas las entidades del país, sí realizará su reunión anual -no en Morelos como estaba planeado, pero sí en línea- y estará sesionando esta semana en forma virtual.

Ayer 7 de julio, empezaron con la parte administrativa, y trabajaron los representantes de cada secretaría estatal, encabezados por Pedro Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud federal.

Hoy miércoles continuarán con la presencia de todos los titulares estatales de salud.