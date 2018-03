Un balazo en el pie se da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de José Antonio Meade, cada vez que sale a explicar el gasolinazo.

Hoy el precio alto es consecuencia de la necesidad recaudatoria del gobierno, no del mercado. No aumentar el precio en febrero NO significó manipular la fórmula, significó que la gasolina bajó internacionalmente, el petróleo está estable y el dólar bajó a poco más de 20 pesos. Decir que sacrifican ingresos por estímulos fiscales es media verdad porque éstos sólo se aplican en la frontera, no en todo el país. El enredo se explica solo: no son los impuestos, algo pasó afuera.

Bajó 2 centavos pero deberían haber sido al menos 50; pero no se preocupen, volverá a subir, es el pronóstico de los refinadores de la costa del Golfo de México. Esperan un precio 10% más alto que el actual y una demanda constante. El gasolinazo se evitó no por marchas y protestas: fue el mercado; el gobierno lo explica mal porque esconde que hasta 45% del precio es impuesto: fijo el IEPS y móvil, el IVA.

La gasolina volverá a subir en todo el mundo. Sin duda. Pero hoy en Paraguay se pagan 7 pesos por litro y no es un país petrolero y en Texas andan sobre 9 pesos y son el Hub gasolinero más importante del mundo.

Los 2 centavos menos fueron de la materia prima, no de impuestos. Lo explicará la SHCP a las calificadoras que no están de acuerdo con la manipulación de los precios previo a una apertura. Decirlo es una mala señal, hacerlo de verdad es dar marcha atrás en la reforma energética. Mentir fue la opción política que les quedó.

Buzos

1. Las gasolineras en Matamoros se fueron a paro el miércoles pasado. Reclaman que sea Pemex y la SHCP quienes absorban el costo financiero de los precios libres. Son un lunar porque el resto de la franja fronteriza aceptó el incremento en su línea crediticia y la rápida devolución de los estímulos fiscales. El rumor en Pemex, lo que se dice, es que la verdadera molestia es porque no quieren dar acceso a sus controles volumétricos. No están de acuerdo en transparentarse, pues sería como echarse la soga al cuello.

Ojo, desde el 2010 se notó que, particularmente, en este municipio las ventas oficiales de Pemex no corresponden con las reales de las gasolineras, hay bajas en la primera y altas en la segunda ¿Cómo le hacen?

Matamoros es de los municipios con mayor número de gasolineras per cápita y por parque vehicular ¿Por qué tantas si no hay ventas? Y el ducto de Brownsville-Cadereyta es uno de los más atacados por tomas clandestinas. En mes y medio del 2017, las compras realizadas por gasolineros a Pemex son mínimas y continúan vendiendo. En Pemex creen que existen pruebas de que los gasolineros de Matamoros adquieren en el mercado informal la gasolina entre 6 y 8 pesos y en algunos casos hasta con crédito.

2. En la reunión entre la Cofece, de Alejandra Palacios, y los empresarios gasolineros saltaron chispas. La conclusión es que la Cofece está muy brava y quiere poner ejemplos de que actuarán enérgicamente. Ya sabe que Pemex los quiere hacer firmar contratos de 10 años desde ahora pese a la inexistencia de otros proveedores y con la temporada abierta en proceso, la posición es que en caso de firmarse nuevos contratos éstos deberían poder ser cancelados sin pena alguna.

3. Haciendo cuentas, los interesados en importar combustibles a México notaron que Roberto Revilla, director de Pemex Logística, sólo puso en temporada abierta entre 20 y 30% de su capacidad de almacenamiento. Poco si quieren estimular la participación de nuevos actores en el mercado.

