Uber sube tarifas

Por incrementos en los precios de la gasolina, Uber anunció que a partir de ya ajustará su tarifa por kilómetro recorrido, de acuerdo con el costo del combustible en cada ciudad.

Francisco Sordo, director de la app para México y Caribe, dijo que lo que se busca es mantener tarifas accesibles que permitan el acceso a Uber para los millones de usuarios a lo largo del país, y que a la vez permitan a los socios mantener sus ganancias.

Aclaró que dicha alza responde a un análisis profundo que contempla varios factores y busca proteger tanto las ganancias de los socios como el continuar siendo una opción accesible para los usuarios de Uber en México.

Según el directivo, su análisis sesudo toma en cuenta que el gasto en gasolina representa uno de los mayores costos de operación para sus socios, mas no es la única variable que se considera al calcular la tarifa.

De hecho, la tarifa por kilómetro es uno de los componentes de la tarifa total, junto con la tarifa base y tarifa por tiempo, debido a esto, el incremento es determinado en relación con el porcentaje correspondiente al gasto en combustible entre los costos operativos de los socios, el cual varía para cada ciudad.

Por lo anterior, el aumento será para todos los productos de Uber (Uber Pool, UberX, UberBLACK, UberXL y UberSUV), indicó. El directivo nunca dijo cuánto subirán las tarifas.

Apple apoyó a desarrolladores

Apple Inc de Tim Cook, anunció que su App Store generó 20,000 millones de dólares a los desarrolladores el año pasado, esto es 40% frente al 2015, ayudado por la popularidad de juegos como Pokémon Go y Super Mario Run y el aumento de ingresos por suscripciones.

Las ventas de App Store superaron los 3,000 millones de dólares en diciembre, ayudadas por el lanzamiento de Super Mario Run de Nintendo Co, Ltd, que fue descargada más de 40 millones de veces en sus cuatro primeros días en el mercado.

Otro producto de Nintendo, Pokémon Go, fue la aplicación más descargada a nivel mundial en el 2016. La facturación de aplicaciones populares con suscripción como Netflix, HBO Now y MLB.com (At Bat) repuntó 74% en el 2016, hasta, 700 millones de dólares.

Según Apple, los consumidores gastaron casi 240 millones de dólares en compras de aplicaciones o de productos dentro de aplicaciones el día de Año Nuevo, la mayor jornada de ventas de la historia.

Las ventas de aplicaciones en China aumentaron 90% el año pasado, comunicó Apple sin aportar más detalles.

Dicha compañía dijo el jueves que retiró las aplicaciones de noticias del diario The New York Times en inglés y chino de su tienda de iTunes en China a petición de las autoridades locales.

Ser químico deja

Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que lleva Alfonso Navarrete Prida, os egresados de las carreras de Química, Estadística, Finanzas, y afines a la Banca y Seguros se encuentran entre los profesionistas con la mejor remuneración en el mercado laboral del país.

En su página de Internet, el Observatorio Laboral que opera el Servicio Nacional de Empleo de la STPS reporta que al tercer trimestre del 2016, el ingreso mensual en esas carreras alcanza hasta los 30,713 pesos.

El informe de la STPS también señala que las carreras de Minería y Extracción, Física y Farmacia percibieron remuneraciones promedio de entre 15,000 y 18,000 pesos al mes.

En tanto, Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves (14,904 pesos), Medicina (14,596 pesos), Arquitectura y Urbanismo (14,415 pesos) e Ingeniería industrial, mecánica, electrónica, Tecnología y programas multidisciplinarios o generales (14,011 pesos).