Ha reaparecido el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para dar un somero informe de cómo va esa autónoma dependencia y cómo van las investigaciones iniciadas desde que era PGR.

No eludió temas. A los ansiosos les informó que en 60 días estará ante un juez el caso Odebrecht, de la reorientación de la Estafa Maestra y de formar equipo para lo de Ayotzinapa, entre otros asuntos.

Obviamente habló del gigantesco rezago que encontró y del ajuste en personal, equipo y gasto, para que, autónomo y todo, no desentonar de los criterios austeros del régimen. Quedó claro que tiene buena salud y que políticamente no ha perdido su fino toque de prestidigitador.

¿Útiles, los reportes de la Profeco?

Son interesantes y, de cierta utilidad, los informes que presenta semanalmente la Profeco de Ricardo Sheffield sobre los precios de las gasolinas y ahora sobre aquéllas que sí surten litros de a litros.

Sin embargo, esos registros semanales proporcionan información de toda la República. Y uno se pregunta si le es útil saber que en una gasolinera de Nuevo León venden más barata la gasolina. O que quien surte litros de a litro está en Sinaloa.

Buena información, cierto, sobre todo novedosa, pero sería más útil innegablemente si se proporcionaran esas comparaciones por ciudad. Pues estén seguros de que quien esto escribe, viviendo en CDMX, no irá a surtirse de gasolina a Nuevo León.

Extraordinario: ¿cheque en blanco?

Se aprobó en la Comisión Permanente del Congreso que mañana miércoles se inicie el periodo extraordinario de sesiones para intentar aprobar, oootra vez, la reforma educativa y las leyes secundarias para la Guardia Nacional.

Habrá dos que tres asuntos extra en el Senado. Los diputados no se arriesgan, van por la aprobación fast track de la reforma educativa para que luego la ratifique el Senado. También dejan abierta la posibilidad de considerar otros pendientes.

Es el resultado de que legisladores de la mayoría de Morena ya se creyeron que de verdad los electores votaron por sus brillantes inteligencias. Ya olvidaron que si no hubieran tenido el candidato presidencial que tuvieron, la mayoría seguiría en el anonimato.

NOTAS EN REMOLINO

A la hora de terminar de pergeñar estas líneas, no se celebra aún la reunión del Consejo Político del PRI, en la cual decidirán si, como dicen, por falta de cash, no van, como dijo Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, a traicionar a la militancia con un “dedazo” ... Esta semana, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, deberá informar en Palacio Nacional cómo va el programa Construyendo el Futuro, el cual forma parte de la estrategia anticrimen de este gobierno... Por cierto, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador rechazó calificar su estrategia anticrimen como una “declaración de guerra”... No se quejarán ni el titular de Hacienda, Carlos Urzúa, ni la de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pues la calificadora Moody’s avala el recorte presupuestal como necesario... El gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, no quita el dedo del renglón y mantiene su pleito con el fiscal general del estado, Jorge Winckler. Dicen en el rancho: “ve respingar al caballo y le avienta el sombrero”... Así están de sueltas las cosas en CDMX: ayer fue agredido el periodista Héctor de Mauleón. Salió ileso porque su escolta mató al agresor. Si eso no acicatea a las autoridades, apaguen y vámonos...

