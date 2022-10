Leo una denuncia en Twitter: un tipo dejó salir a sus perros de su casa y los perros atacaron a una mujer y a su perrito. El pobre terminó en el quirófano y ella, Karla Lara, con heridas en las manos causadas por las mordidas. Al ver lo sucedido el tipo llamó a sus perros y se encerró en su casa para evitar que lo molestaran con quejas. Basta ir a cualquier parque para ver que muchas personas pasean a sus adorados canes sin correa: «se porta bien», «no muerde» suelen argumentar. Pero todo el tiempo hay ataques. Al perro del Peri, un conocido, lo mató uno más grande, sin correa. A Kirén Miret la lastimó gravemente un perro sin correa. Los policías en el parque ven pasar a los animales sueltos y no se inmutan. Porque en México no pasa nada.

Karla Lara fue al Ministerio Público a denunciar al dueño de aquellos perros que la atacaron. Cuenta en Twitter que el médico legista, para revisar las heridas que tenía en la mano, le pidió que se quitara la ropa. Ella argumentó que todas sus heridas estaban a la vista. El médico le dijo que con ropa no la examinaría. Y no pasa nada. Vemos el video de policías abusando de su autoridad con adolescentes en patineta y no pasa nada. El otro día Pati Peñaloza tuiteó que sus vecinos se revientan hasta las siete de la mañana y ella, madre de dos pequeños, no puede pegar ojo. Cuando llama a la patrulla, nunca llega, porque no pasa nada. Esa misma patrulla permite que los coches se estacionen en el carril para bicicletas, que los camiones repartidores descarguen en plena avenida de los Insurgentes... y no pasa nada. Tampoco pasa nada si las personas tiran basura en las banquetas porque no tienen dónde más depositarla. Un tipo y muchos otros deciden no pagar la pensión de sus hijos y desaparecer de sus vidas y no pasa nada. Una joven en el CCH va al baño y ahí la violan. Después denuncia los hechos y una abogada del plantel le pide que no diga nada, para no alborotar al gallinero ¿Y saben qué pasa? Nada. Un director gobierna arbitrariamente su dependencia, corre a quien se le da la gana y no pasa nada: ni lo echan ni renuncia, porque en México nadie con hueso renuncia. La prensa encuentra contratos que favorecen a los hijos de un funcionario del gabinete y no pasa nada. Los guacamaya leaks muestran que el Ejército reconoce que el terreno del tramo cinco del tren Maya es endeble y no pasa nada. Las filtraciones de la Sedena vinculan con el narco a uno, a dos, a tres, a cuatro políticos en puestos públicos, y no pasa nada. Una mujer embarazada termina pariendo afuera de un hospital público porque no la atienden en urgencias y no pasa nada. Madres buscan a sus hijos desaparecidos y piden apoyo de las autoridades, que se los niegan, y no pasa nada. Matan a diez mujeres al día y a varios periodistas al año y tampoco pasa nada.

Tenemos un problema con las consecuencias, cuesta poco ser mala persona en nuestro país: no hay castigo legal ni tampoco moral. Y, además, estamos llenos de incoherencias. No se los conté al inicio para darle cierre a esta columna: conozco a uno de los que pasean alegremente a sus perros sin correa en el parque cerca de mi casa. El tipo no deja pasar un día sin quejarse de la falta de estado de derecho que padecemos; y pide en redes que veamos lo bien que se comporta la gente en Dinamarca. ¿Sabes qué? mejor ata a tu perro.