No olvidemos a Haití.

La pobreza no debería de ser motivo para olvidar a un país. Ocurre con Haití. Difícilmente logra saltar a los encabezados de los periódicos y noticieros de televisión a menos de que una tragedia ocurra.

Tal pareciera que la exposición exterior de Haití es similar a la de Corea del Norte: poco se conoce de ambos países, sin embargo, sabemos que el régimen de Pionyang hace hasta lo imposible para impedir que el mundo conozca lo que ocurre en el país. Un ejemplo es la pandemia de Covid-19, nunca supimos el impacto que tuvo entre la población: ¿Cuántos contagios? ¿Cuántos hospitalizados? ¿Cuántas personas perdieron la vida? El ingreso per cápita haitiano (2020) fue de 1,176 dólares, el más bajo del hemisferio.

El terremoto de enero de 2010 dejó un saldo de muertos superior a las 300,000 personas y más de 1.5 millones se quedaron sin hogar. Las verdaderas causas del desastre se encuentran en las condiciones socioeconómicas de pobreza, las aglomeraciones urbanas, el material de construcción, la degradación ambiental y la debilidad del Estado.

En 2020 un profesor de la Universidad de Virginia, Robert Fatton, autor del libro Haiti`s Predatory Republic: The Unending Transition to Democracy (2002) (“La República depredadora de Haití: la interminable transición a la democracia”), comentó: “Podemos decir que 10 años después Haití no se ha recuperado del terremoto” (BBC).

Un año atrás, el 7 de julio, el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en su casa por un grupo armado. Esto demuestra la fragilidad política en la que vive el país.

La semana pasada, México y Estados Unidos promovieron, desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una resolución para atender una emergencia de seguridad que es provocada por bandas criminales que mantienen bloqueada la principal refinería de combustible del país: la terminal Varreux, lo que ha paralizado servicios de agua, recolección de basura y el funcionamiento de instalaciones sanitarias.

La resolución “exige el cese inmediato de la violencia, las actividades criminales y los abusos de derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad del país y de la región”.

El embajador mexicano ante Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, recordó: “El proyecto envía (...) una señal clara de que el Consejo de Seguridad no permanecerá con los brazos cruzados y actuará no sólo en contra de quienes generan violencia en las calles, sino también sobre aquellos quienes los apoyan (...) y los financien”.

El texto incluye medidas específicas como congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargo de armas. El apoyo fue unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad.

Unos días antes, el secretario general de la ONU, António Guterres, lanzó una alerta.

Si no lo dice él, los medios no nos lo recuerdan.

No olvidemos a Haití.