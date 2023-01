No los distraigan, aconseja Palacio

Satisfechos en Palacio Nacional por las reacciones en las opiniones publicada e informada porque el PAN, PRI y PRD revivieron la Alianza Opositora que hace año y medio bajó al Gobierno y al Partido Oficial de la nube en que andaban.

La mayoría de las críticas, aún las más feroces a la Alianza no son de Morena, son de adversarios de Morena, para quienes son más fuertes sus prejuicios contra “los políticos tradicionales”, cínicos priístas y panistas, que contra el Partido Oficial.

Así, cuando tantos adversarios de Morena arremeten contra la Alianza, el oficialismo sólo sigue las instrucciones de Palacio de apegarse a la máxima de Napoleón: “cuando tu adversario está cometiendo un error, no lo distraigas”.

“Mi palabra es la ley”, premisa oficial

Arremetió el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Poder Judicial, el Poder de la Federación que escapó al control del Ejecutivo al proclamar su autonomía y elegir Presidenta a la ministra Norma Piña.

Pendenciera la acusación de que el Poder Judicial “comete actos ilegales”, porque los jueces cumplen con el rol de emitir fallos apegados a la Constitución, fallos que en los hechos sancionan incapacidades e ineptitudes de la procuración federal de justicia.

Convoca a mañanero linchamiento de jueces que por vicios en las investigaciones y falta de evidencias liberan a presuntos acusados, y se apoyan en poco jurídica, pero si folclórica tesis de la autoría de José Alfredo Jiménez: “y mi palabra es la ley”.

Seguridad: alto costo de no cambiar

Un artículo en El Economista señala con realismo que la detención del capo de la Cosa Nostra siciliana no será golpe mortal para las bandas italianas del crimen organizado, pues a cuentan con estructuras sofisticadamente empresariales.

El trágico caso del coronel Miguel Vargas, comandante del 56 batallón muerto en emboscada criminal a patrulla militar, debiera provocar reflexión en el Gobierno de la República sobre cuánta sangre se tiene que derramar para mantener la política de abrazos no balazos.

Pensar que los golpes de efecto contra las bandas del crimen organizado y malabares estadísticos no evitarán que, al ser a tan largo plazo la política sexenal de seguridad, como decía Keynes, capaz que cuando tenga éxito ya todos estaremos muertos.

NOTA EN REMOLINO

En discurso de campaña, la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México Delfina Gómez sentenció que “es tiempo de dejar lucrar con los pobres”. ¿Una autocrítica a la política sexenal? Quizá sólo un desliz oratorio... Para probar lo falaz de que el PT se alejó de Morena al apoyar en Coahuila a un candidato a gobernador distinto al de Morena, está su firme respaldo a la candidatura oficial en el Estado de México... Anunció el embajador de Estados Unidos Kenneth Salazar que tendrá oficina en México la FAA, la norteamericana Agencia Federal de Aviación... Especular con posición del exministro Arturo Zaldívar en el gabinete presidencial sería sugerir que el Presidente estaría dispuesto a no cumplir con las normas legales que impedirían tal nombramiento... Me pregunto si Laurence J. Peter hablaba de México cuando dijo: “hay naciones que no saben a donde van, pero están dispuestas a romper un récord de velocidad para llegar” ...