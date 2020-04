Ahora que los gobiernos están desplegando todo su poder de fuego para responder ante la pandemia del Covid-19 y evitar una crisis económica aún más profunda, es el momento de invertir en el futuro de la humanidad. Podemos marcar hoy el comienzo de una economía sostenible o enfrentarnos a una crisis mundial aún mayor mañana.

París. La pandemia del Covid-19 es uno de los mayores desafíos mundiales en generaciones. Los gobiernos y las autoridades monetarias están utilizando correctamente cada palanca de políticas a su disposición para evitar que una grave emergencia de salud pública se convierta en una crisis económica, política y social aún más profunda. Pero a medida que nos apresuramos a movilizarnos, también debemos comenzar a pensar en cómo podemos mejorar el mundo pospandémico.

Durante la última crisis global de hace 11 años, la comunidad internacional logró evitar un colapso financiero completo, pero no logró una recuperación sólida, y mucho menos sentar las bases para una economía más sostenible. China, por ejemplo, implementó rápidamente uno de los paquetes de estímulo más expansivos de la historia. Pero, aunque esta respuesta fue efectiva para prevenir una recesión profunda, fue seguida por un rápido aumento en las emisiones anuales de gases de efecto invernadero de China.

Ahora que el mundo se compromete a hacer “lo que sea necesario” para evitar una catástrofe más profunda del Covid-19, debemos reconocer que el mismo imperativo se aplica a la crisis de sostenibilidad global de más larga duración. Y, sin embargo, ya parece que la primera ola de políticas de estímulo volverá a centrarse en los sectores con alto contenido de carbono, como lo demuestra el retroceso contra el Acuerdo Verde Europeo y los rescates que se extienden a la industria de los combustibles fósiles.

A pesar del acuerdo climático de París del 2015 y la Agenda de Acción de Addis Abeba para financiar el desarrollo sostenible, el mundo todavía no está en camino de cumplir sus objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) o inversión en tecnologías bajas en carbono. Todavía estamos en deuda con el mantra de Milton Friedman de que “la responsabilidad social de las empresas es aumentar sus ganancias”. Pero la segunda crisis global en poco más de una década nos enfrenta a una elección: ¿qué curso trazaremos para la economía del siglo XXI?

La emergencia del Covid-19 representa una oportunidad para acelerar la transición a una sociedad más sostenible a un ritmo que habría sido impensable hace solo un mes. Ahora que los recursos fiscales se están desatando, la inversión pública debe dirigirse a donde más se necesita, no sólo ahora, sino también a largo plazo. Esto no necesariamente implica una compensación. Tan pronto como las personas puedan regresar al trabajo, los gobiernos pueden apoyar programas de construcción intensivos en el sector de la construcción para modernizar edificios residenciales y comerciales para la eficiencia energética. Pueden invertir en energía renovable e infraestructura sostenible, al tiempo que financian nuevas investigaciones y desarrollo, reforestación, restauración de arrecifes de coral, agricultura regenerativa, pesca sostenible, etcétera.

Además, ahora existe una oportunidad y una necesidad urgente de buscar una cooperación mundial más profunda en todos estos frentes. La pandemia amenaza con devastar las economías emergentes y en desarrollo, lo que puede generar mucha menos potencia monetaria y fiscal. Los recursos del Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo deben movilizarse, expandirse y desplegarse de manera más creativa para ayudar a las regiones más vulnerables del mundo.

Con los presupuestos públicos ya tensos, la inversión privada también debe ser movilizada. Una parte importante de esto debería estar dirigida hacia una infraestructura sostenible en el mundo en desarrollo, que ahora representa la mayoría de las emisiones globales de GEI. Los bancos multilaterales de desarrollo, en particular, deberían intensificar sus esfuerzos asumiendo un riesgo mucho mayor, ofreciendo garantías más sólidas y aumentando los objetivos de inversión en clima y biodiversidad.

Afortunadamente, mientras buscamos un futuro pospandémico más sostenible, no comenzaremos desde cero. Sobre la base de los acuerdos internacionales actuales para reducir las emisiones y aumentar la financiación para el desarrollo sostenible, muchos países han estado trabajando hacia nuevos objetivos mundiales para preservar la biodiversidad, en previsión del próximo (aunque ahora pospuesto) Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15) en China.

Ahora, es el momento de pensar en grande. En 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en su apogeo, representantes de gobiernos de todo el mundo se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para comenzar a planificar lo que seguiría. Siguiendo ese modelo, deberíamos estar preparando un nuevo Bretton Woods para la sostenibilidad.

Hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos nuevos estándares globales, objetivos de alineación más cercanos para lograr emisiones netas cero y estándares financieros modificados para tener en cuenta los factores ambientales. También, necesitamos crear nuevas redes de coaliciones públicas y privadas para mejorar los marcos multilaterales existentes. Un Green Bretton Woods proporcionaría una plataforma para que los países negocien nuevas reglas para el comercio y las finanzas sostenibles. Podría producir nuevas metas y métricas basadas en la ciencia para el sector privado y los gobiernos, más financiamiento para bienes públicos mundiales (crucialmente, ecosistemas biodiversos), una alineación internacional más profunda entre los regímenes de subsidios e impuestos a nivel nacional y horizontes de inversión más largos.

El sector financiero es el principal mecanismo de la economía para asignar recursos y distribuir el riesgo. Dadas las limitaciones actuales en los presupuestos gubernamentales, el sector financiero tiene un papel fundamental que desempeñar en la redirección de los flujos de capital privado hacia las inversiones necesarias para una economía más sostenible.

La crisis del Covid-19 llega en un momento crucial: el comienzo de la década en que debemos actuar sobre el cambio climático. Los científicos del clima han advertido que si no se toman las medidas necesarias ahora, se producirá un calentamiento global catastrófico y extinciones masivas. No habrá mejor momento para abordar las causas profundas de los desequilibrios mundiales, hacer frente a la inminente crisis social y ambiental, y reafirmar y luego fortalecer los compromisos internacionales que asumimos hace apenas cinco años.

Los gobiernos están a punto de gastar billones de dólares para suavizar el golpe del Covid-19. No debemos dejar que ese dinero se desperdicie. Cuando uno está siendo azotado por una tormenta de esta magnitud, lo peor que se puede hacer es perder la brújula. Pero debemos usar esa brújula para trazar un nuevo rumbo hacia un modelo económico que coloque la sostenibilidad humana y ambiental en su centro.

El autor

Exdirector gerente del Banco Mundial, es CEO de Blue like an Orange Sustainable Capital y autor de Can Finance Save the World?