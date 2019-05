Uno de los mayores reclamos es el no a la división. No queremos un presidente que etiquete, polarice y mienta.

Creían tener el monopolio de las calles y de la protesta. Como en tantos otros razonamientos, una vez más se equivocaron y se escudan atacando. Todo lo que no pueden ignorar o minimizar lo desacreditan, lo critican, lo agreden, lo menosprecian. Por eso, los más fervientes defensores de lo absurdo y del gobierno tratan de desprestigiar la marcha del silencio o “AMLO, México te reclama”, tachándola con toda clase de adjetivos.

Es curioso ver que quienes más se quejan de discriminación, suelen ser quienes más discriminan. Muchos de los que se victimizan por culpa de la desigualdad son los que hoy la acentúan con comentarios clasistas y racistas, argumentando que la mayoría de las personas que acudió a las marchas era de piel blanca, vestidos con ropa de marca o de clase media y alta.

Les duele ver que el hartazgo es creciente y parejo, les molesta saber que se equivocaron al caer en la trampa de un espejismo que ha resultado mucho peor de lo que se imaginaban, y que, con su voto, contribuyeron a acelerar la desgracia que hoy aflige a México.

Les duele ver que la marcha fue pacífica, sin agresiones ni disturbios, sin desmanes ni insultos entre asistentes. Les molesta que miles de mexicanos, por decisión, convicción y voluntad propia, hayan decidido salir a las calles sin necesidad de pedir nada a cambio, una torta, un refresco, una dádiva. No hubo autobuses que llevaran a nadie, ni acarreo de ningún tipo.

Emocionante ver que la libertad se abre paso para expresar, desahogar, exigir y proponer. Esperanzador resulta ver que seamos capaces de vencer el egoísmo y la apatía pensando en un bien mayor, en dar el primer paso, en no permanecer indiferentes ni espectadores pasivos ante la incompetencia y la manipulación. Cada uno desde sus posibilidades suma y aporta. Esto apenas empieza.

De todo lo que nos molesta del presidente, hay que hacer exactamente lo contrario.

De los críticos de la marcha duele ver que el resentimiento sea más fuerte que las ganas de progresar. El coraje nubla la mente y la voluntad, inhibe la creatividad y la capacidad de colaborar, ésa que tanto nos hace falta desarrollar a los mexicanos.

Ésta será la primera de muchas salidas a la calle. Nuestro espíritu de lucha por la defensa de nuestra libertad no tiene límite. No permaneceremos indiferentes quienes queremos vivir en un país que avance y no que retroceda. No somos fifís ni conservadores, somos mexicanos y vamos a defender nuestro derecho a vivir libremente. No hay marcha atrás.

Twitter: @armando_regil