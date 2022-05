Reconstruir el aeropuerto militar para hacerlo comercial o completar el Tren Maya implican retos, pero al final se trata de obras para las cuales hay asesores o empresas que asistan en los proyectos...

El asesinato de Ángel Yael y las heridas sufridas por Edith Alejandra, ambos estudiantes de la Universidad de Guanajuato confirman que la Guardia Nacional integrada por elementos con formación militar no es la solución al problema de seguridad pública del país.

Por si fuera poco, detuvieron al guardián equivocado, a pesar de que se trataba de un pelotón cuyos integrantes fueron testigos de lo sucedido, inclusive se dice que el mando nunca dio la orden de disparar o sea que de obediencia no hablemos…

El acontecimiento se produce cuando el gobierno de López Obrador rebasó los 120,500 homicidios dolosos, registrados en todo el sexenio de Felipe Calderón que acumuló 120,463.

Conforme pasa el tiempo aumentan las tareas, responsabilidades y recursos que el gobierno federal entrega a los militares, tanto de la Defensa como de la Marina, muy a pesar del compromiso de tantos años de regresarlos a los cuarteles que en campaña profería López Obrador.

Ahora está en camino una iniciativa de ley para incorporar formalmente la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, proceso que solo sería formalizar lo que existe de hecho. Los titulares de la corporación son militares, 23,000 exagentes de la judicial federal y 90,000 proceden de la milicia, de donde nunca los han separado.

Los comentarios que han trascendido sostienen que la iniciativa no pasará, que los legisladores le aplicarán la misma votación que a la contrarreforma del sector eléctrico, pero no se puede asegurar, no son ajenos a los prejuicios, presiones y complicidades en la materia.

Hay quienes dicen que las Fuerzas Armadas solo han confirmado su lealtad al comandante en jefe, más todavía, que demuestran su preparación en múltiples actividades como construir aeropuertos, trenes o conducir pipas petroleras.

Pero no son ingenuos, los militares saben perfectamente que los gobernantes están de paso y ellos seguirán, por eso se blindan como lo trató de hacer en el sexenio pasado el general Salvador Cienfuegos al tratar de certificar las actividades de los militares en la seguridad pública y definir su regreso a los cuarteles, no sucedió y López Obrador vino a darles toda clase de tareas.

Dos casos que confirman los cuidados que tienen los militares para evitarse problemas en el futuro: el reconocimiento del presidente de que fue él quien dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán y la reciente revelación del general Gustavo Vallejo Suárez de que no existe la manifestación de impacto ambiental para la construcción del Tren Maya, trámite que se debe cumplir de acuerdo a la ley, la Semarnat ha sido omisa.

En ambos casos, seguro hay muchos más, los militares han sido cuidadosos para no sufrir consecuencias, la detención de Cienfuegos dejó una amarga experiencia.

Reconstruir el aeropuerto militar para hacerlo comercial o completar el Tren Maya implican retos, pero al final se trata de obras para las cuales hay asesores o empresas que asistan en los proyectos; no es lo mismo con la seguridad pública, para esto no están preparados, porque no está en su ADN, los soldados están preparados para matar, su misión es defender la soberanía no saben de técnicas, sistemas de seguridad pública e investigación; tampoco es su tarea, entonces hay que regresar a lo básico, no en este gobierno que cada que se equivoca, le echa la culpa al pasado, nunca asume y jamás corrige.

