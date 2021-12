Una de las cosas que más me entristece es recibir correos de personas que me escriben porque están en una situación muy crítica: algunos tienen deudas con tarjetas de crédito que superan por mucho su ingreso mensual; otros llevan varios meses sin poder pagar su hipoteca y están a punto de perder su hogar. He recibido incluso historias de familias que lo han perdido todo porque un hijo adquiere una enfermedad grave, y no contaban con seguro de gastos médicos. Relatos que parten el corazón.

En muchos de esos casos desearía que la gente me hubiera contactado en etapas tempranas, cuando hay alternativas a su alcance. Cuando se puede trabajar precisamente para evitar que terminen en situaciones tan desesperadas. Así quizá hubiéramos podido impedir que contrataran créditos de nómina para pagar sus tarjetas, o podría haberles ayudado a manejar sus finanzas ante una situación de desempleo, mientras activaban el seguro incluido en su crédito hipotecario. O simplemente para hablar de sus necesidades de protección antes de que se enfrenten a un enorme problema por no contar con el seguro adecuado. El tema de previsión es, de hecho, uno de los aspectos que más descuidamos en México.

Si me contactan cuando ya están con la soga al cuello es muy difícil poder ayudarles, porque hay muy poco que se pueda hacer: se han quedado sin opciones. No se puede sacar agua de la parte más árida de un desierto. En la vida no hay soluciones mágicas. La realidad es que salir de cualquier problema financiero es algo que requiere constancia, disciplina y en la mayoría de los casos, un cambio de paradigma, de modelo mental en cuanto a la relación con el dinero. Esto no es de un día para otro.

Por ejemplo: hay mucha gente piensa que vivir con deudas es algo “necesario” en este mundo. Resolver su problema va a requerir, necesariamente, que cambien esta manera de pensar. No es fácil, pero se puede, con cultura financiera y, desde luego, una mente abierta para poder abordar una nueva perspectiva.

Todos hemos tenido problemas financieros. Todos hemos tomado malas decisiones en la vida. Pero pocos somos los que aprendemos de esos errores y eso es lo más importante. Recordemos que el camino al éxito está pavimentado de fracasos constantes. Sólo lograremos el éxito si aprendemos de ellos y lo hacemos mejor la siguiente vez.

Pero, además, en cuestión financiera, hay muchas cosas que impactan en nuestro comportamiento: incluso nuestro estado emocional. Hay personas que, cuando se sienten mal, hacen compras de impulso. Eso las hace sentir mejor (en el corto plazo, hasta que se enfrentan con un nuevo problema, ahora de dinero).

Esto significa que también tenemos que conocernos a nosotros mismos, detectar estas cosas y tomar medidas para no repetir, de manera inconsciente, estos patrones de conducta. En esto hay muchísimas tácticas y estrategias, unas de corto plazo (por ejemplo, meter literalmente al congelador nuestras tarjetas y sólo portar el efectivo que vamos a necesitar ese día, para evitar compras de impulso) y otras de más mediano plazo e iterativas que nos ayudan a modificar nuestra forma de gastar (por ejemplo, hacer un plan de gastos que realmente guíe nuestra toma de decisiones financieras y nos obligue a poner primero lo más importante).

También tenemos que modificar, muchas veces, nuestra concepción del mundo. ¿Cuántas personas piensan que “no pasa nada” y han perdido su casa en un terremoto, o al principal sostén económico de la familia en un accidente? Necesitamos cambiar esa manera de pensar.

Por cierto, el próximo jueves 16 de diciembre a las 18:00 participaré en un webinar gratuito sobre Finanzas Personales y Salud Mental en el que abundaré más sobre estos temas. Sígueme por twitter para más información.