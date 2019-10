Algunas personas me han dicho esto: “Soy pésimo con el dinero, un total desastre”. Mi respuesta es la misma: no, no lo eres.

Quizá sea la manera como usamos el lenguaje, pero debemos tener mucho cuidado en lo que decimos que somos, porque impacta la manera como nos sentimos, lo cual a su vez influye en lo que hacemos.

Tú no eres “malísimo” con tu dinero. Simplemente has tomado, seguramente, decisiones financieras que han incrementado tu estrés y han limitado tus opciones. Por ejemplo, quizá te has endeudado o has gastado de más y ya no tienes dinero para terminar la quincena.

Pero cuando dices “soy pésimo”, estás aplicando el verbo “ser” de manera incorrecta. Ser describe una característica permanente (o muy difícil de cambiar). Por ejemplo: “soy mexicano” o “soy inteligente”.

Manejar el dinero no es algo que eres sino algo que haces. Es una diferencia significativa. Lo que haces lo puedes cambiar, porque puedes aprender a hacerlo diferente.

¿Por qué no manejas bien tu dinero? Es posible que nadie te haya enseñado, o que simplemente en casa no hayas tenido el mejor ejemplo. Muchas veces seguimos consejos que “parecen” ser lógicos, pero que en la práctica no funcionen para nosotros, simplemente porque no somos iguales a los demás.

El dinero es algo que nos causa muchas emociones. Para algunas personas, un estrés muy importante porque simplemente no parece alcanzarles, por más que lo intentan. Para otros, que tienen mayores posibilidades, también: están endeudados y tienen cuentas por pagar.

Recuerdo que mi esposa, cuando nos casamos, me dijo: “El dinero lo manejas tú, no quiero saber nada de él. El dinero causa conflictos y separaciones, no quiero nunca tener que pelearme contigo por dinero. Además, cuando yo tengo dinero, me lo gasto, así que prefiero no tener”. Todas estas palabras estaban llenas de sentimientos negativos que le causaban hablar de dinero, por cosas que habían sucedido en su familia.

Desde luego, no le hice caso: siempre hablamos de dinero, desde el principio. Sabíamos lo que ambos ganábamos, cuánto dinero entraba en casa y en qué lo gastábamos. Como el dinero era escaso, la comunicación nos hizo hablar de nuestras prioridades y de las cosas que eran importantes para los dos. Eso ha sido fundamental para nuestra consolidación como pareja y como familia.

Aprender a relacionarnos mejor con nuestro dinero y manejarlo bien son todo un proceso y no es fácil, por las emociones que produce. Tenemos, por lo tanto, que hacerlo poco a poco, dar pequeños pasos. La idea es aprender a tomar mejores decisiones y para ello necesitamos información.

Podemos empezar, por ejemplo, sabiendo cómo está nuestra situación financiera actual: listar el saldo que hoy tienen nuestras cuentas bancarias y de inversiones por un lado; las deudas por el otro. La diferencia es el valor de nuestro patrimonio. Eso nos da una idea de cómo estamos hoy y qué tendríamos que hacer para mejorar nuestra posición.

Podemos seguir haciendo un registro de gastos, que puede darnos información sobre cómo y en qué gastamos. ¿Nuestro dinero se está yendo hacia las cosas que realmente son importantes, o las estamos posponiendo por otras cosas que nos dan más satisfacción inmediata, pero que a la larga no nos proporcionan bienestar? Eso nos ayuda también a empezar a tomar mejores decisiones, poco a poco, paso a paso. Esto también nos permite irnos dando cuenta de nuestros gastos verdaderos, incluyendo aquellos que no ocurren cada mes, como por ejemplo, las vacaciones, las inscripciones de los hijos a la escuela, el Predial o las primas de nuestros seguros, entre varios otros.

Así, podremos empezar con un plan de gastos que implica tomar control de nuestro dinero. Nos damos cuenta de que nosotros somos los que tomamos las decisiones y quienes damos órdenes a nuestro dinero. Empezamos así a decirle a nuestro dinero qué es lo que debe hacer por nosotros y, sobre todo, a dirigirlo hacia aquellas cosas que más nos importan.

Te invito a visitar mi página: http://www.PlaneaTusFinanzas.com, el lugar para hablar y reflexionar sobre finanzas personales. Twitter: @planea_finanzas

[email protected]