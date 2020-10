Las acciones de la farmacéutica estadounidense Regeneron Pharmaceuticals subieron 7.13% en la Bolsa de Nueva York, impulsadas por el tratamiento experimental para combatir el Covid-19 y que fue aplicado en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La firma, que se encuentra en la carrera para encontrar un medicamento contra el Covid-19, ha acumulado un rendimiento de 61.15% en el 2020 y sus acciones se venden en 605.08 dólares. Su valor de mercado ya es de 64,375 millones de dólares.

Pero el que parece no entender nada es el mismo Trump que ayer 5 de octubre, una vez que fue dado de alta del hospital militar donde estaba siendo tratado, al llegar a la Casa Blanca se quitó la mascarilla que portaba, pese a que hay varios funcionarios infectados.

Y no solo eso, exhortó a la población a no tenerle miedo al Covid-19 y salir del confinamiento. Por supuesto quien no dejó de aprovechar la ocasión fue el candidato demócrata a la presidencia y ex vicepresidente, Joe Biden, quien arremetió contra Trump por andar diciendo eso.

En una jornada positiva para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las acciones de la tequilera más grande del mundo, José Cuervo, cayeron 4.26%, a un nivel de 43.30 pesos por título, la mayor pérdida de la firma en los últimos dos meses.

La volatilidad en las acciones de la emisora ha permanecido durante la pandemia por el Covid-19, pero aun así mantiene un rendimiento positivo de 23.41% en la BMV en lo que va del presente año. Además, su valor de capitalización bursátil asciende actualmente a 156,881 millones de pesos.

Además, en el tercer trimestre, la compañía mantuvo la estabilidad de sus acciones y sólo incrementó 1.95% hasta el 30 de septiembre.

Resulta que la minera Fresnillo, filial de Industrias Peñoles, dio a conocer los resultados finales de la oferta para comprar en efectivo todos y cada uno de sus valores por 800 millones de dólares con un cupón de 5.500% con vencimiento en 2023.

La Oferta de Compra se realizó de conformidad con los términos establecidos en la misma el 22 de septiembre de 2020.

La Oferta de Compra venció a las 5:00 p.m, hora de la ciudad de Nueva York, el 29 de septiembre y se cerró el 2 de octubre.

El monto pagado por Fresnillo a los tenedores incluidos los intereses devengados y no pagados, fue por 550 millones de dólares.

La que dejó de tener un activo importante en su portafolio fue Empresas ICA, que en sus mejores días fue la mayor constructora de México, ya que se deshizo de su participación en el Grupo Aeroportuario del Centro Norte.

Fintech Advisory, el fondo de inversión fundado y operado por el financiero regiomontano David Martínez, adquirió la totalidad de las acciones de Servicios de Tecnología Aeroportuaria (Seta), la firma tenedora de las acciones de control del administrador de 13 aeropuertos en México, de acuerdo con un reporte de la agencia calificadora S&P Global Ratings. Los compradores fueron cinco subsidiarias de Fintech: Bagual, Grenadier, Pequod, Harpoon y Expanse.

Con la buena noticia de que la aerolínea de bajo costo, Volaris disminuyó en 121 millones de pesos su pérdida neta en el primer semestre del año, esto debido a ajustes en las relaciones de cobertura de los instrumentos financieros no derivados.

Asimismo, dijo que consumió menos combustible que el estimado utilizado para tales relaciones de cobertura, precisó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

La aerolínea explicó que, de acuerdo con la NIIF 9, al 30 de junio de 2020 algunos de sus instrumentos financieros no derivados designados en las relaciones de cobertura no eran efectivos para compensar el riesgo cubierto debido al impacto adverso de Covid-19 en sus transacciones proyectadas.