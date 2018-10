Desde hace algunos días, todo son cohetes y fanfarrias que recuerdan las del Tío Gamboín por la terminación de las negociaciones del TLCAN, ahora USMCA (Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá), al grado de que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, mencionó que con el nuevo acuerdo pueden incrementarse las exportaciones mexicanas en 50 por ciento. A menos de que se trate de un genio de la aritmética, francamente no vemos por dónde.

Como han señalado economistas como José Luis de la Cruz y José Romero, el modelo de crecimiento de apertura de la economía en los últimos 30 años, simbolizado en el antiguo TLCAN, nos ha llevado a un estancamiento estabilizador, con un raquítico crecimiento de 2.2%, 53 millones de pobres y 57% de los empresarios mexicanos sumidos en la informalidad. Tanto como para descorchar la botella no es. Como ha señalado el propio De la Cruz, con este nuevo acuerdo se trata más de lo mismo. Acumulan 80% de nuestras exportaciones 2,300 empresas, la mayoría extranjeras. ¿Puede esperarse realmente que, de un acuerdo en condiciones más desfavorables, México pueda incrementar sus exportaciones al país del Norte en 50 por ciento? ¿No se trata más bien de una burla, una mala broma o una tomada de pelo?

Además, como señalaron en un pánel en el que tuve el honor de participar, conducido por Nino Canún sobre la renegociación del acuerdo de libre comercio de América del Norte, en el que figuraron expertos economistas, ¿a eso se le puede llamar integración de América del Norte? ¿O también se trata de una mala pasada? Trump no ceja en su empeño por construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos (con la peregrina idea de que además lo pague nuestro país; separa a los niños mexicanos de sus padres en unos nuevos “campos de concentración” instalados en la frontera; no nos ha bajado de violadores o de ladrones y quiere expulsar a muchos inmigrantes de sus límites geográficos; no ha establecido un Plan Marshall o algo parecido a cuando ayudó a los países aliados después de la Segunda Guerra Mundial ni nada que se le parezca; tampoco hay propuestos en el TLCAN mecanismos de inversión similares a los de la Unión Europea. Por otro lado, las exportaciones no han sido el motor de la economía, entre otras cosas por el bajo contenido de integración nacional. Si faltaba algo más, 11 millones de mexicanos emigraron a la nación de las barras y las estrellas en búsqueda de oportunidades ante la ausencia de alternativas en el mercado mexicano.

Decía Einstein que locura es pretender efectos distintos aplicando las mismas causas; lo que está claro es que el modelo aperturista de desarrollo no da más de sí. México debe cambiar de estrategia, después de vender su alma a los americanos por tres décadas, entregando casi el alma al diablo, como señaló hace más de medio siglo Daniel Cosío Villegas, en su célebre ensayo sobre el tema, donde alertaba de los riesgos de una americanización de nuestra vida nacional. Todavía no sabemos si el modelo de desarrollo interno, con una fuerte intervención del Estado a través de políticas de creación de infraestructuras inspiradas en el modelo keynesiano y el nuevo modelo energético, tendrá resultados; muchos pensamos que es una apuesta arriesgada. Sin embargo, lo que está claro es que no se puede más de lo mismo, aunque en AMLO conviven el modelo neokeynesiano con un modelo neoliberal de cero deuda y cero inflación, conservando la autonomía del Banco de México y la apuesta por la firma de nuevos acuerdos de libre comercio, en lo que algunos denominan neoliberalismo de izquierda y todavía no sepamos qué modelo prevalecerá. Pero 30 años de itamitas ya han agotado su oportunidad. Se necesitan nuevas ideas y giros en el modelo económico.

*Máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.