Tercera y última parte

Para muchas personas el dinero es fuente de estrés y preocupación constante, que afecta no sólo la propia salud física y mental, sino que puede tener consecuencias importantes en nuestra familia. La buena noticia es que todos podemos, poco a poco, cambiar nuestra relación con él, de manera progresiva.

En la columna anterior dimos cuatro consejos para ello y en esta terminamos con dos que son esenciales:

5. Cambiar el paradigma de comprar hoy y pagar después

Cada vez que hablo de esto la gente me ve raro, pero es una realidad: estamos demasiado acostumbrados a comprarlo todo a crédito. Sale el nuevo celular y lo vamos pagando poco a poco. Hay que cambiar el coche y tomamos un nuevo crédito. Renovamos el guardarropa y pagamos las vacaciones familiares a meses sin intereses. Adquirimos compromisos que tendremos que pagar con dinero que aún no hemos ganado, lo cual es una de las principales fuentes de estrés financiero. El dinero que ganamos hoy no es para nosotros sino para pagar a nuestros acreedores.

Además, todo esto nos aleja de nuestras verdaderas prioridades, que es lo que deberíamos enfocarnos. Recordemos: el retiro, un fondo para emergencias que nos dé tranquilidad (menos estrés) o la seguridad para nuestra familia se pagan primero (mediante el ahorro y la inversión) y se disfrutan después. Pero si estamos pagando otras cosas, no tendremos para “pagar” eso que más nos importa. Cambiemos entonces, ese paradigma.

6. Nuestras emociones al invertir nuestro dinero

Alguna vez leí que cada inversión es esencialmente una batalla entre el miedo de perder nuestro dinero y el miedo de perdernos las ganancias que están disfrutando otros.

La palabra clave es el miedo. El miedo es una emoción y como todos sabemos, tomar decisiones emocionales con nuestro dinero (o dejar que esas emociones nublen nuestro juicio) es un error que nos puede costar muy caro.

Mucha gente, por ejemplo, se deja vencer por el “miedo a perder” y por lo tanto invierte su ahorro para el retiro en pagarés a 28 días que pagan menos que la inflación. Su dinero no sólo no genera más dinero, sino que va perdiendo poder adquisitivo con el tiempo. Todo por una falsa sensación de seguridad.

Otros, por el contrario, cuando ven que un instrumento de inversión está subiendo como la espuma, se suben al tren sin tener idea a dónde va. No comprenden qué están comprando, ni sus riesgos, pero no quieren “quedarse fuera” de las ganancias. Suelen entrar cerca del punto más alto.

Cuando invertimos, tenemos que enfocarnos en nosotros: en nuestro objetivo, el horizonte de nuestra inversión y en nuestra tolerancia al riesgo. Esos son los elementos que se tienen que tomar en cuenta al diseñar un portafolio de inversión. Si estamos invirtiendo con un horizonte de 30 o 40 años, deja de ser relevante pensar si hoy es “buen momento” de comprar oro o si subirá en los próximos tres meses. En cinco años la situación podría ser muy distinta; en ocho años volverá a cambiar. Es mejor pensar si tiene sentido incorporar ese activo en nuestro portafolio y en qué porcentaje.

Cuando aprendemos a entender nuestras emociones con respecto al dinero y a mejorar nuestra relación con él, empezamos a tomar decisiones más informadas y mejor pensadas hacia el largo plazo. Aprendemos a enfocarnos en lo que es más importante para nosotros. Empezamos a construir, a lograr metas, pequeñas victorias que transforman lo que antes era estrés, en optimismo.

