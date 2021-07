La frase que encabeza este artículo salió de la boca del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la parte final de su décimo informe de gobierno, ejercicio que hace cada tres meses como parte de su estrategia de copar los espacios informativos. Agregó que en una encuesta mandada hacer por el propio gobierno el 72% de la población consultada quiere que permanezca en el puesto.

Estos datos y el propio ejercicio de hacer informes y mañaneras están revelando dos características cada vez más acusadas: lo poco que tiene el presidente López para informar y la necesidad de autoelogiarse continuamente (“no es para presumir, pero…”). En una mañanera típica dice una o dos cosas importantes, que podrían difundirse en 10 minutos; el resto son ataques, generalmente a medios y periodistas, remembranzas, datos y anécdotas supuestamente históricas y llamadas con contenido religioso (“van a misa y…”, “fingen ser buenos cristianos”, etc.).

Esta conducta del presidente López habla de una lección bien aprendida. Durante los pasados sexenios, los medios investigaron, señalaron y criticaron conductas, situaciones y resultados de funcionarios de todo tipo y nivel. Grandes investigaciones, como la estafa maestra, salieron a la luz gracias a esto. Entonces, en lugar de esperar la revisión de la prensa, López decidió hacer del ataque y la descalificación a los medios y periodistas su estrategia predilecta y eficaz.

La verdad es que los medios han respondido poco: sus portadas se llenan con lo que quiso decir el presidente, quitando todas las omisiones, inexactitudes y agresiones. Aguantan casi todo porque el papel del periodismo no es entrar en controversias con el poder, sino servir a lo que cada medio considera su obligación profesional. A las mentiras deben responder con lo que consideran verdades. Una mala y desigual situación.

Regresando al autoelogio, el décimo informe fue uno de los momentos culminantes hasta ahora de la tendencia: “miren que bien lo estoy haciendo.” Presumió las elecciones y las remesas, algo en lo que tuvo poco o nada que ver. Aseguró que el país está en calma y gobierna sin mayores problemas. En cada rubro hubo afirmaciones y pocos datos duros que respaldarán lo dicho.

En economía, las cosas no van tan mal como muchos esperaron. Afirmó que casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6 por ciento. Esta afirmación es cierta, al igual que la creación de empleos, la recaudación hacendaria y el hecho de que el peso no se ha devaluado. La inflación es del doble que la ideal, pero nadie o muy pocos están encendiendo las alarmas. La inversión extranjera está llegando y el T-MEC parece marchar sin mayores problemas.

El problema no está ahí. Al mismo tiempo que las calificadoras, bancos y organismos internacionales apuestan por un crecimiento cercano al 6%, señalan que el mayor obstáculo pueden ser las políticas públicas (es un decir) implementadas que pueden ahuyentar la inversión. En pocas palabras: hay desconfianza. Abajo, en la microeconomía, los precios de algunos alimentos básicos están subiendo, el desempleo y subempleo siguen estando presentes y muchos de los empleos recuperados tienen menor salario y prestaciones. El gobierno “del pueblo” parece seguir los pasos de sus predecesores: se está fijando sobre todo en la macroeconomía.

Si en economía hay cosas que marchan bien, en materia de seguridad no. Aquí el presidente simplemente no acepta la realidad. Presumió que los cárteles existentes son “heredados”, como si eso les importara a sus víctimas; señaló que los homicidios han disminuido 2 por ciento, el robo de vehículo en 40 por ciento, el secuestro en 41 por ciento, el robo en casa habitación en 26 por ciento.

Aceptó el incremento del 14 por ciento en feminicidios, el 9 por ciento en transporte público individual y el 26 por ciento en extorsión.

Omitió decir que los meses más sangrientos desde que se lleva esta macabra contabilidad corresponden a este sexenio. Lo más grave fue que aseguró que no había habido masacres en el periodo electoral. Con datos oficiales, el diario Reforma contabilizó 40 de ellas en los primeros seis meses de este año, siendo Guanajuato y Tamaulipas los más afectados. Tampoco mencionó la cantidad de candidatos asesinados o amedrentados. El país no está en calma y no hay control gubernamental en todo el territorio.

En otro hito, elogió sus acciones tomadas en cuanto a la pandemia y el sistema de salud. No se admiten los miles de muertos que pudieron evitarse con mayores pruebas, más énfasis en el uso del cubrebocas y la sana distancia y la fatal recomendación de quedarse en casa hasta lo último. Tampoco que la pandemia parece estar tomando nuevos bríos, ahora entre la población menor de 50 años. Otro tema en el que guardó silencio es el del abastecimiento de medicamentos. Aquí descompuso lo que ya andaba mal. El problema de los niños con cáncer es el más visible, pero el desabasto afecta a miles, tal vez decenas de miles.

Y sí, López ha defraudado a millones.