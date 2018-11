Es normal que a los legisladores morenistas les consuman las ansias de destacarse en la tarea de cambiarle hasta el modo de andar a las instituciones y así hacer llamar la atención de quién dentro de 23 días pone en marcha la ´´Cuarta Transformación´´, pero no abusen.

Atraídos por el afán de declarar, la senadora Delfina Gómez, a la cabeza de algunos legisladores morenistas se queja porque en el IMSS tiene reservas para asegurar su viabilidad financiera y no las

invirtieron en construir más hospitales.

Afanes de hablar por hablar. Merecedores de aquel reproche que don Jesús Reyes Heroles le hizo a José Andrés de Oteyza: ´´´no se queje, Andrecito, usted aprendió a declarar, pero no aprendió a no declarar´´.

Manden a sus pobres y desesperados

Sin desperdicio las palabras de un migrante, recogidas por el reportero Daniel Blancas, pues retrasan el ánimo de los migrantes centroamericanos alojados en la Magdalena Mixhuca, y muy reveladoras.

´´Estamos bien, atención médica, comida, agua. Si tenemos problemas vamos con Derechos humanos, si tenemos hambre, sólo pedimos. Los jefes de arriba –los jefes de los migrantes-, hablan con el nuevo gobierno, Queremos unos 150 autobuses para ir al norte´´. Y ayer marcharon a Polanco, a las oficinas de la ONU para que medie en sus demandas.

A tres semanas de que tome posesión el nuevo gobierno de la República, quizá debieran ver el problema de la migración centroamericana cuando menos a mediano plazo, pues, por ahora, el mensaje a Centro América se parece al simbolismo de la neoyorquina Estatua de la Libertad: ´´mándenme sus pobres y desesperados´´.

¿Rechina el acuerdo México, EU, Canadá?

Fuentes de la delegación canadiense a las reuniones entre México, Estados Unidos y Canadá, para pulir el lenguaje del acuerdo a que se llegó el mes pasado, han hecho público su descontento porque los

norteamericanos tratan de poner en lenguaje final palabra que asuntos nunca acordados y nunca discutidos.

Nada nuevo, pero el asunto debiera ya inquieta a México, especialmente al gobierno lopezobradorista quien tendrá que lidiar con ellos, pero también con las exigencias que haga en los próximos meses la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, porque, aunque aquí no

lo crean, lo demócratas representan a grupos de interés con poca

simpatía para México.

Sólo recuerde, amable lector, que cuando William Jefferson Clinton llegó a la Casa Blanca no quería ratificar el TLCAN. Fue cuando varios meses y muchos cabildeos de aquí y de allá lograron convencerlo. Aun así, para impulsar la ratificación puso como condición una poco gratas

´´cartas paralelas´´.

NOTAS EN REMOLINO

Ha descubierto la bancada de Morena, coordinada por Ricardo Monreal, que resultó más popular de lo que esperaban la iniciativa de obligar a los bancos a ya no cobrar comisiones por algunos conceptos. Quizá salga por consenso, no sólo por mayoría… Ha declarado la futura Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le hará mucho bien una oposición fuerte. No explicó como lo haría una oposición aplastada por la mayoría morenista en el Congreso y hasta con amagos de asfixiarla… Una ilusión suponer que cambiará mucho a Ley Orgánica de la Administración Federal que propuso el Presidente Electo. Quizá, como antes se toleren cambios que eviten errores, pero eso se ha llamado siempre ´´derecho de pataleo´´… Ahora resulta que fue

una injusticia que se pusiera un alto a la corrupción y abusos del SME cuando tenía la titularidad del contrato de la desaparecida Luz y Fuerza…