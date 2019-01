En ocasiones me encuentro con personas que se complican solitas la administración de su dinero. Están aquellos, por ejemplo, que tienen varias cuentas bancarias para poder “separar” su dinero y que cada vez que reciben su salario, están transfiriendo de un lado a otro parte de sus recursos.

Hay otros que, por el contrario, manejan una cantidad considerable de tarjetas de crédito: usan una que da más puntos para comprar boletos de avión y viajes, otra porque tiene un programa de puntos atractivo, varias departamentales, cada una con distintas fechas de pago.

Esto en realidad no es eficiente: al tener muchas partes en movimiento, hay más cosas que tenemos que controlar y coordinar para que todo funcione adecuadamente. Se requiere más energía, más tiempo. Si se atora alguna de esas partes, que operan en sincronía con otras, es fácil perder el control.

Pero lo que es más importante: perdemos el enfoque. Nos gastamos más tiempo decidiendo cuál tarjeta vamos a utilizar para hacer una compra (cuál nos va a dar más puntos o cuál es la que acaba de pasar su fecha de corte) que en asegurarnos cómo va a afectar nuestro presupuesto esa decisión. Cuando yo empecé mi vida laboral, en México había una inflación elevada y tasas de interés altas. Mi ingreso era sumamente limitado, por lo cual buscaba maneras de estirarlo y sacarle el mayor jugo posible.

Entonces, cuando recibía mi salario, inmediatamente transfería ese dinero a un fondo de inversión de liquidez diaria, que en ese tiempo pagaban un poco arriba de la inflación. Tenía dos tarjetas de crédito e iba jugando con las fechas de corte para “estirar” lo más posible mi dinero, que mientras tanto generaba intereses (nunca pagué, ya que siempre he sido totalero). Pagaba cada una de las cuentas en su fecha límite: el recibo del teléfono, la luz, el mantenimiento del condominio donde vivía, la renta, etcétera. Más de una vez se me pasó la fecha límite de alguno de esos pagos (sobre todo por cuestiones de horarios de la banca electrónica).

De repente me di cuenta de que los pocos pesos que ganaba de intereses no compensaban ni por mucho la complejidad. Entonces decidí hacerme la vida más fácil: empecé a pagar las facturas tan pronto como llegaban (en lugar de esperarme) e incluso más adelante las juntaba por quincena (cuidando sus fechas de vencimiento). Dejé de manejar varias tarjetas de crédito, porque no las necesito. ¿Tarjetas departamentales? Hace años que no tengo.

Otra manera como la gente se complica con sus finanzas personales es cuando no entiende cómo funciona el producto que está contratando. Entonces se creen cualquier cosa que les diga el ejecutivo del banco. Un caso muy claro es el de los créditos hipotecarios. Muchas personas no tienen claras las ventajas de hacer pagos anticipados en cualquier momento; algunos de ellos creen que es mejor dar un pago fuerte en una exhibición en lugar de pagos más pequeños cada vez que les es posible y otros piensan que no es conveniente porque eso es lo que le dijeron en el banco.

Pero si uno se da cuenta, de manera muy intuitiva, que los intereses se generan cada mes (o fracción) sobre lo que uno debe (esto se llama “saldo insoluto”), resulta obvio entender que mientras menos debemos, menos intereses se generan. Entonces cualquier pago adicional o anticipado, de cualquier monto, nos ayuda y nos puede ahorrar cantidades importantes de dinero.

Pero la gente siempre me rebate: “es que en el banco me dijeron que cualquier pago que hago se va a intereses y no a capital”. Si uno ya pagó su mensualidad, está pagando la totalidad de intereses generados (y algo de capital) por lo cual, claramente, cualquier monto adicional reduce efectivamente nuestra deuda. Los intereses ya están pagados por nuestra mensualidad.

Personalmente yo pagué mi hipoteca en la tercera parte del tiempo contratado, precisamente porque hice pagos anticipados. Cualquier bono adicional, parte de mi aguinaldo y de mi fondo de ahorro lo destinaba precisamente a bajarle a mi deuda. Y con ello me ahorré una fuerte cantidad en intereses.

Pero hay otros casos todavía más graves, como las personas que contratan una inversión simplemente porque les promete buenos rendimientos y no tienen ninguna idea del riesgo que están corriendo. Por eso luego se dan las sorpresas desagradables.

Nunca contrates un producto o servicio financiero si no entiendes bien cómo funciona, y cuánto cuesta. Haz sencillo y simple el manejo de tu dinero, porque eso te da una mejor calidad de vida y te permite enfocarte en las cosas que verdaderamente son importantes.

Te invito a visitar mi página: http://www.PlaneaTusFinanzas.com, el lugar para hablar y reflexionar sobre finanzas personales. Twitter: @planea_finanzas