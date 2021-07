“Los soldados no saldrán de Aguilillas a pesar de provocaciones “dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmación que desconcertó a quienes han seguido el caso de la desafortunada comunidad michoacana.

Pero los pobladores no quieren que salgan los militares, sino que controlen a los delincuentes. Es posible que grupos cercanos al Poder malinformen al Presidente para aislarlo, nada nuevo, pero todos supieron romper el cerco.

Regulares charlas informales con personas de todos los sectores y personal repaso diario de los temas en los medios, más la información oficial les mantenían razonablemente informados. “Si uno no lo hace así, es rehén de los suyos”, dijo algún expresidente.

Mejor seguridad acuerdo con EU

Dos días se reunieron el titular de la Defensa Nacional general Luis Crescencio Sandoval y el de Marina Almirante José Rafael Ojeda con el Jefe del Comando Norte de Estados Unidos Glen D. Vanherck para hablar de cooperación en seguridad.

Difícil que, a pesar de la educada formalidad militar, en algún momento el general Vanherck no compartiera la información que tienen sobre México que le llevaron a afirmar que hay zonas fuera del control del Gobierno.

Y quizá, sólo quizá, ya se tengan datos para cuando el Gobierno de Biden haya resuelto sus problemas domésticos y México deba abandonar su hasta hoy exitosa política de “fait accompli” y olvidar devaneos de “no alineados” con un vecino que pronto exigirá definiciones.

Beso del diablo a prospectos aliancistas

Atrapados en la inercia de fortalecer sus bancadas para le Legislatura federal que arranca dentro de seis semanas, en el PAN y en el PRI parecen no percibir maniobras que podrían darle inconvenientes influencias a Morena en ambos partidos.

Con la confianza tener todo el Poder, desde Palacio Nacional promueven a figuras con las cuales, se afirman, podrían los partidos aliancistas aspirar a que sus agendas respectivas sean vistas con buenos ojos por el oficialismo.

Atentos, como dicen los italianos, porque agitarán las aguas en PAN y en el PRI para influir en decisiones de sus dirigencias. No vaya a ser que algunos prospectos aliancistas hayan recibido aquello que Gustavo Carvajal llamó “el beso del diablo”.

NOTAS EN REMOLINO

Los desplazados de Chiapas, los de Zihuatanejo, nuevos grupos de autodefensa y carreteras intransitables, por lo peligrosas, como se ha dicho una y otra vez, crean la percepción de que de verdad el Gobierno de México pierde el control de zonas de México a manos de bandas criminales… El presidente de China Xi Jinping encabezó una reunión de más de 500 partidos de todo el mundo, igual que como lo hacia en los viejos tiempos la extinta Unión Soviética. ¿Signo de los tiempos?... Para coordinar a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se apuntaron Ignacio Mier, Aleida Alavés, Sergio Gutiérrez Luna, Leonel Godoy y, of course, Yeidckol Polenvsky. Les podría decir el Presidente López Obrador aquello de “no se os puede dejar solos” … Algo no marcha, pues anuncia el Inegi que van tres meses consecutivos en que el aumento de la inflación está por encima de los aumentos salariales…