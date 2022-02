Con resignación que recordó a Gorbachov, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no alcanza el tiempo sexenal para desmontar o refundar a organismos autónomos y descentralizados que le incomodan.

Es el reconocimiento de que subestimaron a quienes, durante casi 40 años han construido un entramado institucional que, aunque da eficiencia a la tarea de gobernar, no encaja con los objetivos lopezobradorista de controlarlo todo.

No debe preocuparse el Presidente por dejar a medias las nuevas instituciones, preocúpese si en septiembre del 24 tuviera que parafrasear Gorbachov: “no habían desaparecido las viejas instituciones ni estaban listas las nuevas y todo se derrumbó”.

Los damnificados sociales, incógnita para el 24

Desde julio de 2019 que dejó la SHCP Carlos Urzúa, primer ocupante del puesto en el gobierno lopezobradorista sigue vigente su valoración de cómo enfrenta Palacio la realidad: “todo se ve a través del cristal político electoral”.

Empero, en Palacio no parece haber disposición para adaptar a nuevas circunstancias la estrategia político electoral, nuevas circunstancias por los daños colaterales que en toda la sociedad dejan y dejarán las políticas públicas.

Esos damnificados, con o sin razón, culpan al Gobierno por la pandemia, los recortes, la carestía, el empobrecimiento y la desocupación. Cuántos serán en 2024 y su eventual voto lo hace ya la Gran Variable de la elección presidencial.

Salud: a tres años: el elefante sigue en la sala

El debate estalló ayer 15 de febrero, 15 de febrero, otra vez, en el Congreso, por la falta de medicamentos para niños con cáncer, la cual hace tres años dicen “estar resolviendo” los científicos funcionarios del sector salud.

Incomprensible que, como se dijo ayer 15 de febrero, 15 de febrero, no encuentren los doctores Alcocer y López Gatell 700 millones de pesos que requeriría tener lo necesario para los niños con cáncer.

Dijo el titular de la SSA Jorge Alcocer que distribuyeron 600 millones de piezas. ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Cuántas hacen falta cada semana? No dicen o no saben y persiste el desabasto, como un monumento a la ineptitud.

NOTAS EN REMOLINO

El pasado sábado se cumplieron 63 años de que el Presidente Adolfo López Mateos creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Seis meses después, en septiembre, don Martín Luis Guzmán produjo los primeros textos para su distribución. Eso, en cristiano, se llama eficiencia... Nadie sabe qué suerte correrá el excandidato presidencial Ricardo Anaya con las acusaciones de la FGR. Para fines prácticos los panistas podrían ya tacharlo de su lista de posibles. C´est fini... ayer 15 de febrero, 15 de febrero, tuvo varias reuniones el Presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar avances de obras de conexión para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y asegurarse que no vaya nadie a salir con su domingo siete... Falta conocer a cambio de qué el PRI respalda la iniciativa de Morena que quiere cambiar la ley electoral para poder devolver prerrogativas, pero no al INE, sino al Gobierno... Sorpresas te da Moreira, diría el filósofo... El español Ramón Campoamor recordó algo que siempre se olvida: “la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en hacer lo que se debe “...