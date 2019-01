La novedad en la lucha contra el robo de combustibles que padece Pemex es la forma en que la muy dolorosa y sensible tragedia de Tlahuelilpan ha diseminado, al menos en algún segmento de la opinión pública, la idea de que el huachicol es en lo principal un asunto de pobres. Es decir, de grupos marginados que ante la desesperación del hambre no les quedó más remedio que participar en el comercio ilegal de gasolinas. Aunque la imagen no es falsa, ofrece apenas una parte pequeña de la fotografía completa del problema. / Como bien lo dijo el economista Federico Rubli en su colaboración de aquí en El Economista: “el robo de combustibles es un engendro de hidra” en el que están involucrados agentes de la política, líderes del sindicato de Pemex y personal sindicalizado, funcionarios de la empresa y empresarios cómplices, además de delincuencia organizada. En ninguno de esos casos se puede hablar de pobres indigentes sin opciones de beneficio en la dura vida de México. Es a esos saqueadores a quienes hay que poner en la mira en la batalla en contra del huachicol.

Leo los diarios y me entero de muchas y nuevas acciones que se están emprendiendo todos los días en la campaña en contra del robo de combustibles que padece Pemex. Se habla, por ejemplo, de que “Fuerzas Federales, la Fiscalía General de la República y militares” han seguido en la búsqueda de tomas clandestinas. Está bien que lo hagan y también que sigan integrando “carpetas de investigación”, pero falta que aparezca, en esta campaña indispensable que ha emprendido el gobierno de López Obrador, la primera y necesaria cereza del pastel y que sigan las siguientes. Y esa cereza inicial del pastel deberá ser la noticia de la primera banda de huachicoleros que cayeron en las manos de las autoridades con el detalle de sus cabecillas, cómplices y principales operadores.

Leí con profunda indignación y repugnancia el reportaje acerca del líder petrolero Romero Deschamps que publicó el domingo pasado un diario de esta capital. Sería de desearse su extirpación, a manera de tumor, del cuerpo infectado de Pemex. Pero de ninguna manera hay que suponer que es el único carcinoma en esa institución infiltrada y ordeñada que hay que sacar. Espero que el cirujano nos tenga noticias pronto y que el bisturí limpiador empiece a hacer su labor con eficacia.

