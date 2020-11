“Al que no le gustan los tambores es porque no sabe bailar”.

-Proverbio Ganés

Paciencia

Una de mis frases favoritas del “maestro” Warren Buffett, cuyo ingenio no puede ser más ilustrativo, claro e inteligente dice: “No importa el talento o los esfuerzos, hay cosas que llevan tiempo. No puedes producir un bebé en un mes dejando embarazadas a nueve mujeres”. Hemos comentado que la disciplina y la paciencia conforman el temperamento de un Empresario en Bolsa exitoso. La frase viene al caso hoy más que nunca, al identificar participantes un poco desesperados por no ver el mercado subir todos los días a pesar de la buena expectativa que promete el 2021.

Recordando siete (7)

Entre los elementos que fundamentan una buena perspectiva para el 2021 en el mercado accionario de Estados Unidos y en la que cada vez coinciden mayores estrategas están: 1) La victoria de Joe Biden como nuevo presidente electo de EU; 2) Un Senado en EU con mayoría de republicanos que servirá de contrapeso para evitar, negociar y/o extender las propuestas de mayores impuestos corporativos en EU y mayor regulación a algunos sectores; 3) Anuncio de una vacuna Covid-19 que podría ser aprobada a fin de noviembre y comenzar a distribuirse antes de fin de año; 4) Impacto de la vacuna en mayor consumo y crecimiento económico; 5) La aprobación de nuevos estímulos en enero, una vez que entre en funciones el nuevo presidente de Estados Unidos; 6) Mucho mejores reportes financieros trimestrales en las empresas de EU conocidos (3T40) con mejores perspectivas que podrían ser fortalecidas con el escenario de la vacuna; y 7) Un entorno de tasas de interés muy bajas en Estados Unidos. Sin duda, una perspectiva muy favorable. Pero hará que esperar a que muchos de estos eventos se confirmen al 100%. Algunos de estos eventos se descontaron parcialmente en días pasados y otros provocaron la famosa “Rotación” entre empresas y sectores. Aunque NADA ES SEGURO, nuestro punto de vista es que tienen una alta probabilidad y además SON MUCHOS. Esto significa que si por alguna razón, uno no se da, quedan muchos otros de enorme posibilidad. Seamos pacientes, nuestra condición es la de Empresarios en Bolsa. Las buenas empresas generan resultados y beneficios de manera progresiva.

Historia

Termino esta nota, recordando otra cita importante de Warren Buffett con un alto sentido de historia y experiencia: “Durante 240 años ha sido un terrible error apostar contra Estados Unidos, y ahora no es momento de comenzar”. Estados Unidos siempre ha ido encabezando las economías del primer mundo, siendo un valor refugio para una gran cantidad de inversionistas. Su mercado accionario (S&P500) en más de 90 años, promedio ciclos de alza con duraciones de 9.1 años y rendimientos de casi 500% en dólares, mientras que los ciclos de baja tienen una duración promedio de 4.1 años con una magnitud de 40.0 por ciento. A través de nuestro Fondo SNX, somos dueños de un grupo mayoritariamente de empresas de origen en Estados Unidos.

*Carlos Ponce B. es Socio Fundador de SNX Constructores de Patrimonio

Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo cponce@snxsinexcusas.com