Netflix lanza su servicio básico con publicidad en EU

Netflix anunció que a partir de este jueves lanzará su nuevo servicio de streaming con publicidad. La empresa reveló algunos contratos exitosos con anunciantes de renombre para su lanzamiento y ha contratado un equipo de profesionales de la industria de la publicidad para desarrollar exitosamente esta nueva rama de su negocio.

Este lanzamiento, hecho público después del primer reporte trimestral del año, llega un mes antes de que Disney+ lance un plan similar. El servicio se dio a conocer como "Básico con publicidad".

Como hemos comentado en varias ocasiones, este anuncio viene como resultado de una estrategia emergente para intentar lograr un mayor número de suscriptores después de un descalabro importante en audiencias derivado del incremento en la competencia entre otros factores.

Hace un mes, Netflix anunció que este plan con publicidad costaría 6.99 dólares en los Estados Unidos e incluirá de cuatro a cinco minutos de anuncios por hora de contenido, y es de esperarse que la audiencia que migre hacia estos planes sean las familias de suscriptores actuales de ingresos más bajos o las audiencias de adultos mayores.

Uno de los grandes retos que Netflix ha tenido es la negociación con los creadores de contenido para insertar publicidad durante las transmisiones. De acuerdo con una publicación en WSJ por Suzanne Vranica, Joe Flint and Sarah Krouse algunos de los estudios con los que Netflix no ha finalizado los acuerdos de licencia revisados se encuentran Walt Disney Co., CMCSA de Comcast Corp. NBCUniversal, Sony Pictures Television, Warner Bros. Discovery Inc. y Lions Gate Entertainment Corp.

De acuerdo con la misma fuente, si bien estudios como Disney no crean contenido original para Netflix, ofrecen reposiciones de programas populares como "Grey's Anatomy" y "How to Get Away with Murder". Por otra parte, NBCUniversal es un gran proveedor de contenido original y de biblioteca para Netflix, incluido el drama "You".

Las conversaciones también continúan con Sony Pictures Television, que produce "The Crown" y "Cobra Kai" y vende sus películas teatrales y reposiciones de "Breaking Bad" al transmisor.

Originalmente, y quizás extraoficialmente, Netflix había anunciado tarifas publicitarias de 65 dólares por un alcance de mil espectadores, pero es factible que varios de los grandes anunciantes que han aceptado probar este nuevo plan hayan negociado las tarifas significativamente, considerando que hoy en día los anunciantes se han vuelto más demandantes y eficientes en cuanto sus inversiones publicitarias derivado de la gran oferta de opciones.

Es emocionante ver cómo un gigante de este tamaño se reinventa y está dispuesto a compartir riesgos con todos los participantes para poder lograr sacar la empresa adelante durante un caótico año.