La paz no tiene precio.

Los acuerdos que culminan con la paz son puentes que ayudan a transitar hacia la armonía, sin embargo y sin dejar de ser histórico, el negociado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) tiene matices importantes a considerar pues, si representara una silla, sería una de tres patas donde la cuarta, Palestina, quedó fuera. Su ausencia no es baladí pues Cisjordania pierde metros cuadrados por día de manera ilegal de acuerdo a lo pactado ante Naciones Unidas.

Es evidente que la tercera pata la representa el patrocinador del acuerdo, el yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner.

La traducción simultánea del acuerdo conlleva el entorno electoral de Estados Unidos; se trata de una cesión que le otorga al presidente Trump el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu en agradecimiento de las decisiones que ha tomado el estadounidense durante los casi cuatro años de su gobierno, la principal: abandonar el Plan Integral de Acción Conjunta, mediáticamente conocido como acuerdo nuclear, firmado en 2015 por los Estados Unidos de Barack Obama, Irán y otras potencias.

Otras concesiones otorgadas a Netanyahu fueron la mudanza de la embajada estadounidense a Jerusalén y el boicot a la Unesco por mostrar lo que el propio Trump mencionó como “un sesgo contra Israel”.

El anuncio del acuerdo entre Israel y EAU es una concesión mutua porque Trump y Netanyahu salen ganando: dejan asilado a Irán.

Netanyahu no cede absolutamente nada. No pierde nada. Sus planes colonialistas en Cisjordania los estaciona de manera temporal, pero el acuerdo nada tiene que ver con la paz en la Tierra Santa. Está contento porque el acuerdo no le impone condiciones a favor de los palestinos ni el retorno a las negociaciones que el yerno de Trump intentó mediar desde que el padre de Ivanka llegó a la Casa Blanca. Por su parte, a los Emiratos Árabes Unidos les permite hacer público los acuerdos de inteligencia que se mueven en la órbita de la rivalidad entre sunitas (Arabia Saudita) y chiitas (Irán).

La solución añeja de dos estados ha quedado en el olvido.

Por parte de Estados Unidos, pronto brindará el yerno de Trump por el acuerdo. Sobran dedos de una mano para contar los éxitos de la política exterior del presidente. Él piensa lo contrario: abandonó los acuerdos de París y nuclear; salió de la Organización Mundial de la Salud (OMS); felicitó a Boris Johnson por su política anti europeísta; ignoró a América Latina y mantiene una lucha frontal contra China. Trump quedó frustrado por la única medalla que se había colgado durante la primera mitad de su mandato: negociaciones con el dictador Kim Jong-un que incluyó un viaje a la frontera de las dos Coreas. El norcoreano se arrepintió, ¿por consejo de China?

La región olvidada en el acuerdo entre Israel y EAU es Palestina. Se necesitan varios minutos para leer su nombre en el acuerdo. Aparece en el penúltimo párrafo y es la única referencia. Es evidente que con su ausencia no hay mucho que celebrar.

Un acuerdo de paz debería de asegurar armonía. Lo que se verá en Palestina y entre el mundo árabe es mayor incertidumbre y ruptura de consensos sobre lo que ocurre en Cisjordania.

Netanyahu, blanco de escándalos de corrupción, termina por agradecerle a Trump las concesiones que le brindó. Lo hace encantado de la vida porque no pierde nada.

¿Qué es lo que se debe de celebrar?