Discovery está lanzando un nuevo servicio de reproducción de contenidos en línea, llamado Discovery+. De hecho ,alcanzó ya un acuerdo de distribución en Estados Unidos con Verizon Communications que pondrá el servicio a disposición de 40 millones de clientes desde su estreno.

Discovery+ estará disponible el 4 de enero en Estados Unidos, donde incluirá 55,000 episodios de canales en la cartera de Discovery, que incluyen HGTV, Food Network y Animal Planet.

El servicio será gratuito por hasta 12 meses para los clientes nuevos y actuales de Verizon, dependiendo de su plan. La gente que no califique para el período gratuito puede suscribirse por 4.99 dólares al mes con publicidad, o 6.99 dólares al mes sin avisos.

Nissan Mexicana anunció la salida de Armando Ávila Moreno como vicepresidente de manufactura, quien será sustituido por Joan Busquets-Vallonhart.

Ávila, que en 2005 asumió la vicepresidencia de manufactura en la automotriz, dejará el cargo para jubilarse tras 37 años de trayectoria con otras posiciones dentro de la compañía, para dedicarse a su familia, el deporte y seguir apoyando la competitividad industrial.

Joan Busquets-Vallonhart, quien desde 2018 es vicepresidente de manufactura performance en África, reportará directamente a Steve Marsh, vicepresidente senior de manufactura, cadena de suministro y logística de la región de Norteamérica.

BlackRock Mexico Manager III, un fideicomiso de BlackRock que es el manejador de activos más grande del mundo, recaudó 20 millones 998,300 dólares con la reapertura o llamada de capital de tres series de su Certificado de Proyectos de Inversión (Cerpi), que colocó en el 2015.

La primera operación corresponde a la emisión, con clave de pizarra BLKPEPI 19D, de la que obtuvo nueve millones 999,700 dólares con la venta de 99,997 certificados, de acuerdo con el aviso publicado en la Bolsa Mexicana de Valores.

La segunda llamada correspondió a la serie BLKPEPI 19-2D que logró colocar 74,994 títulos por un monto de 7,499 dólares. Mientras que la tercera serie, con clave de pizarra BLKPEPI 19-3D, consistió en la venta de 34,992 certificados por 3,499.2 dólares.

Después de perder altitud durante todo el 2020, las acciones de Aeroméxico cerraron este miércoles con un alza de 11.96% a un nivel de 6.18 pesos por acción en la Bolsa Mexicana de Valores.

Este desempeño fue resultado de la aceptación de los inversionistas respecto a que la línea aérea anunciara que busca obtener la certificación para transportar la vacuna contra el Covid-19, conocida como Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Handling (CEIV Pharma).

Para obtener dicha certificación las aerolíneas deben garantizar que sus instalaciones, equipos y personal cumplan con los estándares que las farmacéuticas soliciten. La validación es realizada por International Air Transport Association (IATA).

El 2020 ha sido un año tormentoso para Aeroméxico, ya que tiene una caída de 60.49%, y mantiene un proceso de reestructura financiera y operativa bajo el amparo del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

La pandemia por el Covid-19 ha transformado la vida laboral, por lo que las empresas deben poder garantizar un espacio de trabajo seguro y que cumpla las normas sanitarias.

OpenBlue Healthy Buildings es la solución propuesta por Johnson Control, es la integración de una combinación de hardware y software —como equipos inteligentes, sensores digitales, sistemas de seguridad, cámaras, monitores, analíticas y tableros de control de la infección y otros dispositivos conectados— y también una app móvil para administrar los espacios y los ocupantes.