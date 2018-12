Dicen que este año nadie va a gastar tanto. Juran que los grandes centros comerciales se quedarán con los pasillos solitarios y las ofertas intactas. Que los regalos pueden ser sustituidos por afecto sin que nadie se decepcione y que si el afecto no basta siempre se puede incursionar en la poesía. Unas palabras bien dichas de retórica impecable. Podemos hasta citar a los clásicos y así otorgar a los obsequios —para nuestros pretextos— una mayor profundidad. Decía Flaubert, por ejemplo, que el mejor regalo que podemos dar a otra persona es nuestra atención íntegra; John Gay, el escritor inglés, que el presente más valioso que puede darse a los hijos es desarrollarles la conciencia y, Víctor Hugo, desdeñando a Truman Capote y a Santa Teresa, escribe que algunos de los mejores regalos de Dios son las plegarias sin respuesta. Pero eso es muy triste y de la indiferencia ya estamos hartos. Porque tales pensamientos son todos hermosos pero inservibles. Sobre todo para esta época festiva.

A estas alturas, ya que faltan pocos días para Nochebuena y Navidad, uno parece ya saberlo todo: la verdadera identidad de Santa Claus, lo que significa la corona de adviento, la canción casi completa para pedir posada, que la existencia de los nacimientos fue inspiración de San Francisco y hasta la dirección precisa de Belén. Quizá ya hasta compró el pavo y los romeritos, decidió si va a empacharse o no de bacalao y realizó los actos de contrición necesarios. Quizá hasta está aburrido de escuchar siempre lo mismo. O quizá le divierta, como regalo, conocer nuevas interpretaciones, originadas en el otro lado del mundo, de símbolos navideños tan habituales como el arbolito.

El pino, en el Extremo Oriente, es un símbolo de inmortalidad, no un sobreviviente de bosque alemán para colgar esferas. Dicen que la idea de utilizarlo se originó porque su resina es incorruptible y su follaje casi nunca disminuye. Corre la leyenda de que los taoístas se alimentaban de sus semillas y sus agujas y así no tenían necesidad de ningún otro bocadillo. Y que este alimento les tornaba el cuerpo tan ligero que les permitía volar. Un simbolismo de idéntica naturaleza explica por qué en Japón se elige el pino para la construcción de los templos shintoístas y la confección de sus instrumentos rituales. En las sociedades secretas chinas, se representa al pino como el integrante esencial de la puerta de la Ciudad de los Sauces, la que conduce directamente al círculo del cielo y de la tierra. En la iconografía oriental, el pino es símbolo de potencia vital; en la vida corriente un signo de buen augurio; en la literatura, por un juego de palabras, evoca la espera y si se entrelaza con otro representa el amor y la fidelidad conyugal.

Los japoneses, en la semana de las fiestas de Año Nuevo, ponen a cada lado de la puerta de entrada de su casa dos pinos de tamaño sensiblemente igual porque una tradición shintoísta pretende que las buenas divinidades viven en las ramas de estos árboles y atraen a los kami, cierta clase de espíritus que conceden todos los favores que se piden. Y por eso entérese: en tan lejanas tierras, los regalos materiales, el papel brilloso, los adornos de ángeles y las estrellas nada tienen que hacer junto a los pinos. Y nosotros, como siempre hacemos en cada temporada navideña, estamos sentados frente a nuestro árbol preocupados por los regalos. Celebrando lo más brilloso y efímero de la historia de Occidente.

Pero habremos de solucionarlo pronto. Arreglar la incomodidad de los regalos que aún no tiene y dejar de pensar seriamente en los vicios y virtudes de los demás, en el egoísmo y la generosidad propias frente a los aparadores de las tiendas o la pantalla del cajero automático. No olvidar que regalos que uno da pueden tener una variedad semántica interminable y tampoco importa. (¿Regalar un chalecito implica la vejez del regalado? ¿Solamente un genuino interés por subsanar un temperamento friolento? O ¿es (será) un claro indicativo de la falta de originalidad o de aguinaldo?).

El mejor consejo sería entonces regalar un libro. Sin pilas, sin necesidad de conexiones, que no deja de funcionar cuando se va la luz, además de un obsequio, puede ser tanto un delicado elogio como una reconvención muchas veces necesaria. (Mejor que estarle diciendo a cualquier familiar o amigo “inculto” o que los memes ya lo están dejando ciego). Cierto es que los libros no son baratos y no todo el mundo es afecto a la lectura, pero vale la pena hacer el esfuerzo. A lo mejor alguien lo abre con ilusión y hasta lo lee.

Y ante la parte más difícil, las palabras o el mensaje que uno va a decir o escribir en la tarjeta, vayan las siguientes sugerencias:

1) No hable de virtudes teologales.

2) No confiese un amor o una amistad que no existen.

3) No compare al festejado con ningún cuerpo celeste, ya sea un ángel, una estrella o una nube.

4) No copie frases hechas lamentables (como aquella de “si amas algo, déjalo libre, si regresa es que siempre fue tuyo y si no, que nunca lo fue”).

5) No se erija en predicador o taumaturgo; es decir, no presienta o invoque los tiempos que vendrán y les asegure a todos una felicidad interminable.

Pero si de todos modos la necesidad de decir verdades es mucha, recurra a las autoridades. Regale, por ejemplo, el libro de máximas de Francois La Rochefoucauld que, además de haber nacido también en diciembre —apenas un día como ayer pero hace 405 años—, tenía un excelente ojo, escribía corto y muy bien y sabía que el autoengaño es la medicina que todo mundo receta.

El obsequiado con tan buen presente, cada vez que lea alguna de las frases —tan cortas y efectivas como un tuit— aprenderá algo de provecho. ¿Ejemplos?: “El verdadero amor es como los espíritus: todos hablan de ellos, pero pocos los han visto”; “Todo el mundo se queja de no tener memoria y nadie se queja de no tener criterio”; “El deseo de parecer listo impide el llegar a serlo”, y muy bien podría poner en su tarjeta: “La verdad no hace tanto bien en el mundo como el daño que hacen sus apariencias”.

Hágase la fiesta en paz. Ante la indecisión de los obsequios y si no quiere regalar ese libro, nada más porque aquel que no duda e investiga se vuelve no sólo infeliz, sino también injusto, puede regalar un diccionario. Para salir de dudas o como la esperanza cumplida de que todavía existen las certezas.