Navegando por un mundo en estado de shock

Los choques superpuestos y la ruptura de la cooperación internacional han vuelto casi imposible la gestión de crisis, al menos con las herramientas estándar. El desafío exige un nuevo pensamiento y voluntad de los actores sistémicamente importantes para contener sus rivalidades estratégicas

PARÍS – No se equivoquen: ya no vivimos en un orden internacional estable basado en reglas. Los días de la unipolaridad y el liberalismo global han terminado, ahora nos enfrentamos a una confluencia de conmociones diferente a todo lo que la mayoría de nosotros hemos visto. Nadie está pilotando el avión: lo más parecido que tenemos a una cabina, el G20, está fracturado y estancado, a pesar de los esfuerzos de Indonesia en la presidencia este año.

Las instituciones, normas y prácticas internacionales en las que confiamos están cada vez más eclipsadas por la geopolítica. Cualquiera que sea su retórica, China, Rusia y Estados Unidos han perdido la fe en las instituciones globales, reteniendo su apoyo cuando conviene a sus intereses. Si bien la Unión Europea, Japón, el Reino Unido, Canadá y los principales actores del Sur Global continúan apoyando el multilateralismo, la gobernanza global realmente no puede sostenerse sin la participación de las economías y potencias militares más grandes del mundo.

El mundo enfrenta al menos ocho desafíos sistémicos simultáneamente. Como explica el exgobernador del banco central de Canadá, Stephen Poloz, en su libro The Next Age of Uncertainty, “cuando múltiples fuerzas a largo plazo actúan juntas en la economía a lo largo del tiempo e interactúan entre sí, la economía misma puede comportarse de manera errática y parecer inestable.” En estas condiciones, las predicciones y las herramientas políticas convencionales dejan de funcionar.

El primer gran desafío es la guerra de Rusia en Ucrania, que no muestra un final a la vista (a pesar de los recientes avances de las fuerzas armadas ucranianas). El uso de armas de ojo por ojo de los vínculos económicos ha generado un gran shock energético global que agravará crisis sociales y políticas en Europa y en el mundo este otoño. Si bien el G7, Australia y Corea del Sur han tomado medidas para excluir a Rusia del sistema global del dólar y la red de mensajería interbancaria (SWIFT), las potencias del Sur Global no se han sumado al régimen de sanciones, dejando al G20 dividido en este tema.

En segundo lugar, a pesar de los avances legislativos de la administración Biden, la democracia estadounidense se halla en una profunda crisis. Muchas decisiones siguen estancadas en el legislativo y una Corte Suprema activista, mientras el extremismo emerge. En un libro reciente, la experta en relaciones internacionales Barbara F. Walter advierte que muchos indicadores de una guerra civil inminente en EU están encendidos. Una encuesta publicada en noviembre del 2021 encontró que 30 % de los republicanos y 18 % de los estadounidenses en general están de acuerdo con la declaración: “Debido a que las cosas se han desviado tanto, los verdaderos patriotas estadounidenses pueden tener que recurrir a la violencia para salvar a nuestro país.”

Tercero, China se encuentra en una bifurcación de caminos. Es casi seguro que el 20º Congreso del Partido de octubre consolidará el gobierno del presidente Xi Jinping e instalará a los mayores detentadores del poder durante los próximos cinco años o más. Luego veremos si el régimen tiene la intención de duplicar su movilización nacionalista e intensificar el control social, incluida su política económicamente desastrosa de “Covid cero”, fronteras cerradas y otras restricciones.

¿China afianzará su aislamiento o retrocederá hacia la conectividad internacional y la liberalización económica? Tal como están las cosas, las trayectorias políticas de EU y China están alimentando una espiral de confrontación que no puede terminar bien para ninguna de las partes.

En cuarto lugar, después de un periodo de notable unidad en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, la UE está entrando en un periodo arriesgado de choques energéticos, económicos y sociales entrelazados. Los italianos parecen haber elegido un gobierno nacionalista de derecha; el gobierno francés está dividido, y los estados de occidente siguen siendo vulnerables a las amenazas rusas.

En quinto lugar, los desastres relacionados con el clima se están intensificando a nivel mundial, y mucho antes de lo esperado. En el sur de Asia, el Pacífico, China, Europa, África y las Américas, olas de calor, sequías, incendios forestales y megainundaciones están perturbando vidas, reduciendo el abasto de alimentos comida (que ya estaba en riesgo por la guerra de Rusia) y fragmentando sociedades.

Sexto, todavía hay incertidumbres posteriores a la pandemia respecto de las cadenas de suministro, los mercados de energía y alimentos, y la inflación. Cualquiera puede adivinar qué harán los mercados financieros globales este otoño, pero se habla de condiciones financieras más estrictas y recesión.

Séptimo, es probable que estos impactos desencadenen un colapso social y democrático en muchas partes del mundo, especialmente si el G20 no puede acordar medidas en red sobre seguridad, como el alivio de la deuda.

Los próximos meses pondrán a prueba los mecanismos de gobernanza global. Los ojos estarán puestos en la cumbre del G20 del 15 al 16 de noviembre en Bali, la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, del 18 al 19 de noviembre en Tailandia y la conferencia climática COP27, del 6 al 18 de noviembre en Egipto.

¿Qué debe hacerse?

Primero, admitir que la falta de acción colectiva pondrá en riesgo el futuro de la humanidad. Dado que seguimos estrechamente conectados a través de la tecnología, el clima, los viajes y la economía mundial, la gobernanza global a través de clubes ideológicos o regionales exclusivos no será suficiente.

En segundo lugar, los líderes políticos y los encargados de formular políticas deben descubrir cómo igualar el tipo de imaginación que los líderes empresariales y tecnológicos han demostrado en las últimas décadas. Hay enormes posibilidades por explorar, con enfoques alternativos para la gobernanza global y colectiva, como el Foro de Paz de París, la Iniciativa de Soluciones Globales y el Foro de Jeju para la Paz y la Prosperidad, que reúnen a múltiples actores para incubar nuevos modelos, o grupos interregionales como la Alianza para el Multilateralismo.

El G20 debería plantearse preguntas existenciales comunes a largo plazo y percepciones erróneas mutuas. Urge una búsqueda competitiva y ascendente de nuevas ideas.

Tercero, los grandes actores sistémicos tienen la responsabilidad histórica de contener sus propias rivalidades militares y de seguridad, y de apoyar a los países que enfrentan dificultades como resultado de las acciones de las grandes potencias.

En el pasado hemos encontrado formas de desactivar la amenaza de la inseguridad mutua a través de reuniones y plataformas globales regulares, como la Conferencia de Estocolmo sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad y Desarme en Europa; debemos hacerlo de nuevo hoy.

Todos, países, empresas, fundaciones, grupos de la sociedad civil y ONG, deben generar ideas, formar redes y coaliciones, con enfoque en desarrollar resiliencia y sistemas anti-frágiles. Si los grandes jugadores no hacen su parte, nuestra última oportunidad puede estar en manos de estos interesados en el medio.

