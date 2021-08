Ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador la señal para reanudar una vigorosa ofensiva contra el Instituto Nacional Electoral al calificarlo de antidemocrático y, por ende, enemigo del régimen.

Por eso, obsequioso, el morenista Sergio Gutiérrez Luna pide juicio político para Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, para abrir boca en una ofensiva que, ni él, sabe a donde conducirá, porque nadie le ha dicho.

Sustentada en la mañanera narrativa, esta, como otras cruzadas del régimen, ignora, pues aún no dice el Presidente que INE prefiere tras la reforma electoral. ¿Sólo consejeros a modo o uno a imagen y semejanza de aquella eficaz y baratísima Comisión Federal Electoral de hace medio siglo?

¿Qué oposición política necesita México?

Entre adversarios y, digamos, malquerientes de Palacio Nacional, proliferan los escenarios y los análisis en los cuales deploran las limitaciones y opinan que la oposición no está a altura de lo que demanda la situación de México.

Los escenarios y análisis, por supuesto, parten de advertencias, muy razonables, debe reconocerse, sobre este gobierno tan afecto a arroparse en el pasado para eludir los desafíos del presente y del futuro.

Quien esto escribe cree que las circunstancias irán definiendo los caminos de la oposición, no el desencanto de quienes no admiten que su “objetiva crítica” armó el descrédito de los partidos, tan eficazmente que pavimentó para Morena el camino al poder.

Medicamentos: Everest y la última milla

Ayer, el titular de la Secretaría de Salud Jorge Alcocer anunció que ya están en camino de entregarse los medicamentos adquiridos para el Sector Salud, de acuerdo, claro, con las instrucciones presidenciales, y así acabar con el desabasto.

Contrasta la información con el México real que muestra que en muchos hospitales del sector salud, incluido Perinatología, hay escasez de insumos básicos, cotidianos, carencia que, dicen, está ya en camino de ser subsanada.

Confirman lo escrito por Maribel Ramírez Coronel en El Economista, quien acertadamente describió la dificultad de los funcionarios para cubrir la última milla, la entrega en clínicas y hospitales. ¡Qué difícil la última milla! Para los mandos de la SSA es caso como escalar el Everest.

NOTAS EN REMOLINO

Mientras el Senado no pase la ley de la revocación de mandato y diga otra cosa, si en marzo el Presidente López Obrador perdiera la votación, constitucionalmente asumiría provisionalmente la Presidencia la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero… Por cierto, la dirigencia del mayoritario sindicato de trabajadores del Senado afirma que quienes bloquean son gente del gobierno de CDMX. Los mal pensados verían en eso la mano de Martí Batres… Como decía aquel personaje de Derbez: ¡Qué alguien me explique! Hablan de paro de gaseros y dice la asociación de distribuidores que no son ellos… Es políticamente incorrecto, por supuesto, pero hace mal Palacio Nacional en exigir que Sedena, Semana y el Centro Nacional de Inteligencia hagan pública todas sus licitaciones. Tiene sus límites el qué dirán… Muchas vestiduras serán rasgadas al enterarse que la compra de fusiles alemanes Sig Sauer requiere de permiso de Estados Unidos, porque usan algo de tecnología estadunidense…