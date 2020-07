Quien escuchara a Israel Beltrán Montes, creería que sí. En un video que circula en las redes sociales se puede ver al exdiputado federal y local del PRI humillando a Brenda Chacón, al aire, durante la transmisión del programa de radio que conducen, porque no le pareció la forma en la ésta daba la información, hasta que ella terminó por retirarse. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres se pronunció sobre el tema, incluso anunciando que buscarían la cancelación de las concesiones de radio del también ex edil de Cuauhtémoc, Chihuahua. Lo que se antoja complicado, pensando que no ser un patán, no es parte de lo que se exige a los concesionarios.

En esta misma semana, de la Cámara de Diputados en la que estuvo Beltrán Montes, también surgió otro nombre y su trayectoria en radio: la diputada Nay Salvatori. Independientemente de su afición por grabar Tik Toks en el recinto legislativo, están esos antiguos videos de su trabajo, que imagino que Partido Encuentro Social conocía, antes de proponerla como su candidata. En el material se puede ver la forman en la que insultaba a otras mujeres, lo que justificó diciendo que su trabajo consistía en “divertir”. ¿Tendría que ser medida entonces con la misma vara que se midió a Chumel Torres? Quizá mayor, pues ella es hoy representante popular, y aunque lo que hizo fue en el pasado, claramente sigue sin entender en qué estaba mal. ¿Qué estaba pensando el PES cuando la postuló? Bueno, una mujer que llama puta a otra por su comportamiento sexual, sea quizá lo más alineado con la política de ultraderecha que representan. ¿En dónde está el Inmujeres? Quien podría haberse pronunciado como lo hizo el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, y por lo menos darle a la legisladora y sus compañeros de trabajo, un curso de sensibilización. ¿Por qué a todos? Porque como bien dice la campaña de El Pozo de Vida, nadie nace macho, pero en este país, a mayor o menor escala todos nos vamos haciendo un poco.

Por cierto, esta asociación civil, el Pozo de Vida, ha logrado comunicar a través de alianzas y ganas, lo que el gobierno federal prometió desde su llegada al poder. Ya contamos hasta diez, y seguimos esperando un cambio.