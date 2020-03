Sorprende que un político pragmático y habilidoso como el presidente Andrés Manuel López Obrador enfoque desde la confrontación a las más simples expresiones de desacuerdo con alguna de sus políticas.

Sorprende que un político de su experiencia tome en serio las tontas declaraciones aisladas que pretenden hacerle responsable por los efectos de la petrolera y hasta de la epidemia de coronavirus.

Con todo respeto, esas tonterías deben ser ignoradas, pues sólo los estúpidos pueden desear que su gobierno fracase. La realidad es que nadie lo desea, porque a nadie le conviene que eso ocurra.

Los efectos económicos del Covid-19

Los dirigentes empresariales han advertido de las consecuencias que la pandemia de coronavirus pueda tener en las industrias que constituyen la columna vertebral de las exportaciones mexicanas.

Señalan que las drásticas medidas tomadas en Asia y las que eventualmente tome el gobierno de Estados Unidos pueden afectar las cadenas de producción de las cuales forma parte la industria mexicana.

Eso, advirtió el Banco de México, puede causar un daño financiero contra el cual debe prevenirse el gobierno, para paliar los efectos de que las exportaciones mexicanas sufrieran un drástico desplome.

Constitucionales, prestaciones de la 4T

Al celebrar la aprobación por la Cámara de Diputados a la iniciativa que incorpora a la Constitución las prestaciones sociales que entrega su gobierno, el presidente criticó duramente a quienes no votaron a favor.

Es su privilegio, pero ocurrió que al responder una pregunta oportuna sobre el tema empezó a hablar de cómo el neoliberalismo en las maquiladoras de Ciudad Juárez omitió prestaciones a las trabajadoras.

Afortunadamente corrigió a tiempo, porque al criticar la falta de guarderías para los hijos de las trabajadoras de las maquilas recordó que su gobierno canceló el programa de guarderías subrogadas en toda la República. Cambió de tema.

Notas en remolino

El fin de semana, el presidente López Obrador estará en la Convención Bancaria en Acapulco, luego de una gira por la costa chica de Guerrero, tan conflictiva... Por cierto, el hacer recuento de las fortalezas que constituyen el blindaje anticrisis que tiene México, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, omitió decir que todas ellas, mal que bien, se establecieron en gobiernos anteriores, no son de este sexenio... El ala radical de la bancada de Morena en el Senado se alió al senador Napoleón Gómez Urrutia para sabotear el acuerdo con los empresarios sobre el outsourcing... Las grillas en el gabinete de seguridad forzaron al titular se Seguridad Pública, Alfonso Durazo, a deshacerse de personal que trabajó en la Policía Federal cuando la manejaba Genaro García Luna. París bien vale una misa, dijo aquel monarca francés... A los senadores de Morena no les interesa fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, por eso no asistieron a las sesiones de la comisión que evalúa aspirantes a llenar las vacantes existentes...