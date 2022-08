Muy caros para México litigios del T-MEC

Aunque está llena de juicios de valor, el análisis de una de las firmas financieras más poderosas del mundo, como los es J.P. Morgan Chase, sobre el litigio entablado por Estados Unidos y Canadá contra México no puede ignorarse.

Aunque en Palacio Nacional seguramente concluyeron que es una presión más de los intereses estadounidense a la reforma energética de la 4T. Y tendrán razón, pero eso no le quita pragmatismo a su pronóstico del resultado.

J.P. Morgan Chase sostiene que, pese a los alegatos de soberanía, el Gobierno de México tendrá que ceder, si no quiere que le impongan aranceles a sus exportaciones. Mala lechea, dirán muchos. Tendrán razón, ¿y?

Sólo estadística la violencia del CJNG

Todos los medios mostraron como con actos de terrorismo respondió el Cártel Jalisco Nueva Generación a la presunta detención de uno de sus líderes, actos de terrorismo en Guanajuato y Jalisco que sembraron el miedo entre la población.

Cuando uno escucha las crónicas de los reporteros que estuvieron presentes en la reunión de seguridad en Palacio Nacional, se queda con la impresión que el “pulso de la Nación” se concreta a escuchar brevísimos informes.

Eso explicaría porque en Acapulco los funcionarios federales dijeron que no cambiarán la estrategia de seguridad, pues los madrugadores informes reducen la violencia criminal a una estadística, siempre interpretadas favorablemente, claro.

¿A quién le importa la reforma electoral?

A diferencia de todas las reformas electorales anteriores, desde que en 1977 Reyes Heroles abrió la puerta de la política electoral a los partidos de izquierda, al gobierno del presidente López Obrador no le importa si su propuesta es rechazada.

Los foros de debate a que ha convocado la Cámara de Diputados, la Cámara de origen, son ejercicios en futilidad, pero utilísimos en términos de propaganda político electoral, la materia favorita del Supremo Líder de Morena.

El próximo abril veremos si el supremo líder del partido oficial decide empujar los nombramientos de sus consejeros electorales o si opta por asfixiar a la autoridad electoral con la pobreza franciscana para controlar las elecciones de 2024.

Notas en remolino

En Acapulco estuvieron el titular de Gobernación Adán Augusto López y la de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez para reunirse con los de seguridad de los Estados y crear una “comisión contra extorsiones”. ¿Por qué no empiezan por actuar en el puerto guerrerense?... Curioso, tanta angustia del Gobierno de México por la vacunación y soslayan las semanas nacionales de vacunación. ¿Acaso eran neoliberales?... Los policías de CDMX deben sentirse muy solos, pues son el eslabón más débil cuando someten a ciudadanos rijosos... Tantos que convencieron a muchos ciudadanos de a pie de que lo que hacía falta era más democracia, hoy están resignados ante la aplanadora de Morena, que, afirman, ya tiene ganadas las elecciones de 2023 y 2024. Y algunos creían que la doctrina del “destino manifiesto” no es propia de una democracia... El británico H. G. Wells, autor de La Guerra de los Mundos, sentenció que “La indignación moral no es más que envidia con aureola” ... EEA