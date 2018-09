Es posible que el equipo jurídico del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deba revisar la iniciativa que presentó el presidente de la Mesa Directiva de los diputados, Porfirio Muñoz Ledo, al menos releer la letra chiquita.

En dicha iniciativa, se propone fortalecer al Congreso y entre los artículos está que se permitirá que la Legislatura tenga la facultad de proclamar la vigencia de una ley aprobada, cuando pasado cierto tiempo, el Ejecutivo no lo haya hecho.

“Acabemos con el veto de bolsillo”, dice el ingenioso Muñoz Ledo. El presidente electo decidirá si, antes de asumir, está dispuesto a sacrificar esa facultad presidencial y con ello acotar el poder que, se supone, le entregaron los votantes.

Sheinbaum y la trampa inmobiliaria

Sabe, y sabe bien, la electa jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que desde hace poco más de 15 años se ha tejido un laberinto de normas para la construcción, cuyo saldo es el actual desorden inmobiliario.

Con el pretexto de combatir la corrupción, poco a poco se dispersaron las facultades para licencias, permisos, revisiones y clausuras, de tal manera que, para las autoridades, en la práctica se vuelve casi imposible clausurar una obra que no cumple con los reglamentos.

Ese desorden no sólo provoca la corrupción, uno de los blancos de sus programas, según dijo la señora Sheinbaum, sino que además facilita que se violen los reglamentos de construcción y se ponga en riesgo la vida de los capitalinos.

Al Congreso se le acaba el tiempo

Mientras los coordinadores de las bancadas de Morena en las dos cámaras del Congreso terminan de disputar con los suyos por el reparto de comisiones y planean acciones vindicativas contra sus adversarios políticos, el tiempo se les escurre entre las manos.

Casi se acabó septiembre y les quedan siete u ocho semanas para aprobar las leyes que con anticipación necesita el gobierno entrante, como, por ejemplo, todos los cambios legales que exigirá la nueva Secretaría de Seguridad Pública.

Hay otras leyes que exigirán que el próximo gobierno empiece su tarea desde el 1 de diciembre, pues el sexenio será dos meses más corto de lo habitual y el presidente electo tiene prisa, mucha prisa.

Notas en remolino

A la rectoría de la UNAM se le exige reforzar la seguridad en el campus y los recintos del sistema universitario, pero no se quieren policías en ellos, por aquello de la autonomía; tampoco que el personal de seguridad universitario ande armado. Casi misión imposible, como encontrar la cuadratura del círculo... La declaración del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, de que no habrá mucha demanda de servicios del ISSSTE por quienes ya no tienen derecho a seguro privado, parece un silbar en la oscuridad, pues a la vez dice que revisarán el presupuesto de la institución... Quien tiene que luchar con los propios es la designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues se ha echado a cuestas la tarea de defender la autonomía del Poder Judicial y su presupuesto... En la inmediatez de los 280 caracteres, muchos exigen que no haya burocratización en las instancias de gobierno. Olvidan que para vigilar la correcta aplicación de las reglas y recursos hacen falta normas, las cuales debe aplicar la burocracia.... Empezó el recuento de votos de la elección de gobernador de Puebla. Miguel Barbosa parece curarse en salud y se ha puesto el parche antes de cortarse....

[email protected]