Proclamada hace 70 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos sigue representando un ideal por alcanzar. Elaborada en el marco de la posguerra, pretendía garantizar el derecho de todos los seres humanos al reconocimiento y ejercicio de derechos básicos, como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, el trabajo, la educación, la libertad de opinión y creencias, entre otros. A la vez que se celebran como base para una convivencia armónica, hacer realidad los derechos humanos parece a ratos imposible en un mundo donde la desigualdad, explotación y marginación de miles de millones de personas y las guerras son sólo los indicadores más evidentes de un sistema económico expoliador y una política de la muerte que los niegan.

El camino hacia la afirmación “universal” del derecho a tener derechos por el solo hecho de ser persona pasó por la constatación de la barbarie desatada durante la Segunda Guerra Mundial. Requirió también del reconocimiento de la desigualdad básica que implicaba la subordinación, aún normalizada entonces, de las mujeres y niñas en el mundo; incluso en países donde se había ganado el acceso a la educación o al sufragio. Según documenta Naciones Unidas, debemos a mujeres, como la dominicana Minerva Bernardino, que estos derechos se confirieran al “ser humano”, a toda “persona”, y no al “hombre”, y que la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación por razones de sexo se incluyeran en el documento. Esto confirma la relevancia del uso del lenguaje y de la participación en la política de mujeres dispuestas a defender la igualdad de todas.

Como ha señalado el secretario de Naciones de Unidas, los derechos humanos están hoy bajo amenaza. México no es excepción. No sólo persiste una amplia brecha entre derecho —nacional e internacional— y realidad, pese a la reforma constitucional del 2011; vivimos en un contexto de violencia criminal, económica e institucional generalizada que vulnera, en particular a las mujeres.

Las niñas todavía vendidas en Chiapas y Oaxaca, las jóvenes explotadas por redes de trata en todo el país, las mujeres asesinadas por su pareja o por desconocidos, las obreras que deben trabajar horas extras para completar sus miserables salarios, las jornaleras que viven en condiciones infrahumanas, las desplazadas por el crimen organizado, las desaparecidas en la capital o en el Estado de México, las migrantes violadas y vilipendiadas, son hoy víctimas de un Estado que no asume su obligación de garantizar los derechos humanos y de una sociedad que todavía carga con prejuicios sexistas en un país donde la violencia extrema se ha normalizado.

En este contexto, la decisión del nuevo gobierno de continuar por la vía de la militarización no sólo es un error político sino una medida que agravará la crisis de derechos humanos que padecemos. Plantear que las Fuerzas Armadas son impolutas contradice la amplia documentación de las violaciones de derechos humanos que han cometido. Combatir la violencia con violencia no es el camino.

Tampoco es atinado llamar a las madres a imponerse o convencer a sus hijos de andar por el “buen camino”, como medio de reducir el crimen. Ni la socialización se da sólo en la familia, ni las mujeres son perfectas ni, menos, omnipotentes; ni la conducta de los hijos depende sólo de ellas o de la familia. ¿Quiénes educan en la violencia y el machismo? Los padres que alientan a sus hijos a “defenderse” a golpes, las madres que privilegian a los varones, los medios que normalizan el racismo y la misoginia, la escuela que discrimina a las niñas y minimiza el acoso, la sociedad que acepta la demagogia punitiva, el Estado que deja impune el feminicidio y la trata y carece de programas de prevención...

La urgente garantía de los derechos humanos en México exige una política pública integral que ponga fin a la militarización y reconozca a las niñas y mujeres como seres humanos con derechos en igualdad. Ni idealizadas matriarcas, ni “minorías vulnerables”. Personas y ciudadanas.