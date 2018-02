Uno de los logros que este gobierno ha estado pregonando, es que ha impulsado la creación de empleos a niveles sin precedente. En el quinquenio 2013-2017, de acuerdo con las cifras de nuevos cotizantes al IMSS, se crearon cerca de 3 millones 356 mil nuevos empleos formales. El desglose entre trabajos permanentes y eventuales es relevante: los permanentes fueron 2 millones 828 mil (86% del total) mientras que los transitorios fueron 528.5 mil personas (14% del total). La tasa de crecimiento acumulada en esos 5 años fue de 21%. Con ello, el total de personas con empleo formal alcanzó al fin del año pasado 19 millones 419 mil individuos.

Por su parte, el crecimiento acumulado del PIB en 2013-2017 fue de 13.2%. Considerando la expansión del empleo formal de 21% mencionada, la elasticidad empleo-PIB que resulta es muy similar a la que diversos estudios han encontrado para economías emergentes, es decir, una elasticidad de 0.7 (véase por ejemplo www.enterprise-development.org y fuentes del Banco Mundial). Hasta aquí la historia parecería satisfactoria. Sin embargo hay varios atenuantes que hay que considerar. Se sabe que las cifras del IMSS sobre estiman la creación de empleos, pues presumiblemente muchos de aquéllos que estaban clasificados como eventuales fueron transferidos a un empleo permanente por lo que ya estaban contabilizados en el total. Para comprender mejor el comportamiento del mercado formal, las cifras en cuestión no nos dicen nada acerca de la proporción de los permanentes que tienen contratos de tiempo completo o contratos de tiempo parcial. Con el impulso a la flexibilización laboral esto es una distinción importante. Igualmente, no se mide el efecto de la participación masculina/femenina en la fuerza laboral formal. Si bien hay metodologías que dan alguna luz sobre lo anterior, no son datos compatibles con una misma fuente, la de IMSS.

Finalmente, y quizá lo más importante para el diseño de políticas públicas, es que las cifras de creación de empleos como se nos presentan y las presume el gobierno, no dicen nada sobre la calidad del empleo. Es decir, el grado de productividad del factor trabajo. Es finalmente la productividad y no el número de empleos per se, los que impactan al PIB. Además, una mayor productividad lleva a un mayor salario real, ya que en un mercado en equilibrio, el salario iguala a la productividad marginal.

El trabajo en México se ha vuelto más improductivo. No solo basta con ver las cifras sino nuestra cotidianeidad está plagada de experiencias: mala atención a clientes, errores y desidia en el trabajo, etc. Se dice que la capacitación y educación laboral promueven la productividad. Sin menospreciar su importancia, hay una corriente de economistas que piensan que un estado de derecho, paz, solidez y confianza en las instituciones pueden, en una primera instancia, ser más relevantes para desarrollar una actitud positiva hacia la productividad. Ello mismo puede contribuir a desincentivar la informalidad, un mal estructural que aqueja nuestro mercado laboral (hoy de 57% de la PEA).

En conclusión, sólo con mayor productividad y menor informalidad tendremos un mercado laboral más robusto que ofrezca mejores salarios reales.

