Asombra que los principales personajes de Morena y respectivos patrocinadores no sean capaces de acatar las sencillas reglas para que el INE, mediante una encuesta, resuelva quiénes serán los dirigentes nacionales.

Inventan pretextos e impugnaciones para no dejar fluir ordenadamente el proceso y, como la cabra tira al monte, intercambian acusaciones, hasta de corrupción, mientras Palacio Nacional sonríe tolerante ante el herradero en su partido.

No nos metemos en asuntos partidistas, dicen en Palacio, pero saben que el desorden los perjudica, así que, resignados, se conformarán con hacer una petición más sencilla, coloquialmente expresada: “ya no la quiero con trenzas, nomás que se peine bien”.

El camino está minado, sabe la Corte

Ya tiene la Suprema Corte en su poder la iniciativa presidencial para organizar la “consulta para el juicio a expresidentes”. Saben los ministros que no les mandaron un asunto jurídico, sino uno político, con toda su carga de sinrazón y mala fe.

Ha decidido el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que su antecesor Luis María Aguilar sea quien revise el asunto desde la perspectiva constitucional, aunque saben los ministros que decidan lo que decidan recibirán ácidas críticas.

Saben los ministros que de ellos se espera no dejarse intimidar con aquello de “recuerda quién te nominó” y, sobre todo, demostrar por qué son los jueces constitucionales de la República, un poder Autónomo, un poder de la Federación.

¿Sin cajeros automáticos en Bienestar?

Por razones aún no suficientemente explicadas, fue cancelada la asignación del contrato de 10,000 millones de pesos para instalar cajeros automáticos en todas y cada una de las sucursales del Banco del Bienestar, pero no se ha repuesto.

Tampoco se ha informado el avance en la construcción de las sucursales en todo el territorio nacional, tarea encomendada a los ingenieros militares, según informó Palacio Nacional.

Como sea, tendrán que decidir cuándo instalarán los cajeros automáticos para que los beneficiarios de todos los programas sociales acudan a retirar sus recursos. O si, como hasta ahora, dependerán de la distribución con escolta militar.

Notas en remolino

Otro frente. Paró ayer 16 de septiembre, la flota camaronera del Golfo, para exigir que se restablezca el subsidio al diesel... La enérgica intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de las cuentas de quienes consideran “líderes” de las protestas de los agricultores chihuahuenses, no sólo demuestra un desconocimiento de la realidad regional, también replica aquella frase de un general, luego de colgar un cristero: “para que no se metan entre las patas de los caballos” ... Por cierto, los medios locales han comprobado que, contra los dichos federales, sí estaban bloqueadas todavía ayer 16 de septiembre, las cuentas del municipio de Delicias... Un grupo de senadores de oposición, con dos morenistas, suscribieron una petición de consulta popular para el ingreso básico universal. En las condiciones del erario, no tan buenas como dicen los informes oficiales, es fácil deducir que también es una maniobra con fines electorales... Fue el presidente Álvaro Obregón el último mandatario que celebró la consumación de la Independencia Nacional el 27 de septiembre de 1921...