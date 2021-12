La frase de Enrique Guzmán en un comercial: “El mar marea”, la confirman personajes del Partido Oficial que sostienen que al ganar la Presidencia en 2018 rompieron una dictadura.

La afirmación es una tontería, para decirlo en bonito, pues el triunfo del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue posible gracias a las instituciones electorales construidas durante la transición democrática de hace 30 años.

En las dictaduras no a no hay elecciones libres, como la que hizo posible el triunfo del Presidente. La falaz afirmación sólo confirma que sin el Presidente López Obrador, Morena no es nada y tampoco los presuntuosos que parafrasean aquello de “andamos arando”.

Jackson les ganó a Salinas y a Camacho

En 1991, varios candidatos priistas a diputados batallaron porque el gobierno del entonces Distrito Federal, encabezado por Manuel Camacho Solís y su segundo Marcelo Ebrard respaldaba a candidatos de izquierda.

Llegó la elección y Camacho se quejó del resultado con el Presidente Carlos Salinas, pues el PRI gano todos los distritos. Jackson fue a Los Pinos probó con actas el triunfo priista y Salinas tuvo que reconocerlo.

Vale la historia porque Enrique Jackson falleció, Una generación ejemplar por el uso inteligente del Poder. Jackson era el negociador político ideal, pues tenía palabra de honor. Buen viaje.

México, sala de espera, otra vez

Con sus modos groseros el expresidente de Estados Unidos Donald Trump forzó al gobierno de México a loquear la frontera sur y a admitir que México alojara a los migrantes solicitantes de asilo mientras esperaban la decisión judicial estadunidense.

Al llegar el Presidente Joseph Biden, dejó a los solicitantes de asilo esperar en territorio norteamericano. Pero un juez federal ordenó reimplantar la práctica trumpiana y ha negociado con México para que sea la sala de espera.

Cuatro ciudades fronterizas recibirán a los migrantes y, dice el Gobierno de México que Washington ha ofrecido ayuda para asegurar trato humanitario. México aceptó la oferta de Biden, una de esas que, claro, no podría rechazas. Cosas de la vecindad.

NOTAS EN REMOLINO

Cuidado, Pemex, mediante revisión de contratos, trata de negociar con los proveedores a quienes debe miles de millones de pesos y, dicen, que no le alcanza el dinero para pagarlo. Esa práctica es como un arca abierta. Al tiempo... Una pena que la austeridad franciscana no permita a la titular de Economía Tatiana Clouthier cabildear a los senadores norteamericanos que planean subsidiar la fabricación de autos eléctricos y se metan a derrochar en una rijosa controversia en el marco del T-MEC... Ratificada por el Senado, Victoria Rodríguez se incorpora al Banco de México y, estará a prueba su integridad intelectual... En estos tiempos políticos agitados, vale la frase de San Agustín: “La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano” ...