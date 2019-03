Al grito de “después de mi el diluvio”, los morenistas Tatiana Clouthier y Mario Delgado lanzan la iniciativa para rebajar a la mitad el dinero para los partidos. Y lanzan el anzuelo, “pero en año de elecciones será lo mismo”.

Tramposa reforma constitucional, porque la oposición necesita los recursos para enfrentar todo el poder del partido en el poder. Y los necesita en años que no son electorales, después llegarían tarde.

Hacen la abusiva recomendación “que los sostengan sus militantes”. Una manera menos descarada de lograr que la oposición languidezca. Morena recuerda la vieja historia del caballo del español: “cuando estaba aprendiendo a no comer... se murió”.

Informales, se trata de su dinero

Al gobierno de Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, se le ocurrió que, de alguna manera, debe regularizarse la actividad de los informales, los comerciantes ambulantes de todos tamaños y colores que existen aquí.

Algunos dicen que se trata de oootra maniobra electorera del gobierno de CDMX. El que no conoce a Dios a cualquier santo se le hinca. El hecho es que los votos de los informales siempre los tiene quien gobierna la ciudad.

Así fue cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba el PRD y ahora que gobierna Morena. No nos equivoquemos, en la jerga de la administración de la capital de la República “regularizar” siempre significa dinero, el cual nunca sobra, menos en tiempos de austeridad.

PRI: olvidaron de donde vienen

A pesar de no ser priísta, a quien esto escribe le dieron escalofríos sólo de pensar que el impresentable Ulises Ruiz ganara la competencia por la dirigencia nacional del PRI, sería como escribir el epitafio en la lápida del otrora partido hegemónico.

Lamentablemente, en la crisis, se deja sentir el peso de quienes, en otros momentos, menos oscuros que los actuales, el expresidente Carlos Salinas de Gortari llamó la “nomenklatura”, versión siglo 21.

Son los que quieren que se olvide que ellos metieron zancadillas a Manlio Fabio Beltrones en 2016 y sembraron la semilla de la aplastante derrota al imponer una candidatura no priísta. Y ahora quieren imponerle candidato a los priístas. Ayer maravilla fui, ahora ni la sombra soy.

NOTAS EN REMOLINO

Mientras las agencias calificadoras provocan polémica y desconcierto al darle un raspón a la CFE, a bancos y grandes empresas, el INEGI muestra que la confianza del consumidor se eleva por tercer mes consecutivo y está en niveles históricos. “Parajodas” de la vida, dijo un clásico... Mientras a la opinión ilustrada y publicada las escandalizan posiciones de las integrantes de la terna enviada por el Presidente López Obrador para Ministras de la Suprema Corte, en Palacio Nacional ya se dijo que no tiene candidata favorita. ¿Y ahora?... En Guanajuato quedó claro que las bandas criminales tienen base social. Ahí está el alcalde de Villagrana que ha mantenido replegada a su policía municipal de los operativos de las fuerzas federales y estatales que persiguen a las bandas violentas de huachicoleros... En Puebla, la confianza de la dirigencia de Morena es tal que deja correr una competencia que pronto se tornará sucia por la candidatura a gobernador. Cuidado, puede llevarse una sorpresa, porque el Presidente no está en la boleta y eso pesa. Y mucho... La calificadora Moody´s de pronto descubrió que la violencia criminal puede afectar el clima para los negocios... Ya en la Cámara de Diputados hubo quejas de diputadas hidalguenses, quienes consideran que el director de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto ha tomado su tarea con un ánimo, digamos, vindicativo... Por cierto, el próximo jueves se votará en el pleno del Senado para escoger a la sucesora de la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia Margarita Luna Ramos. Capaz que ninguna alcanza la mayoría calificada...