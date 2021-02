En la disputa por el 2024, la contienda por la Ciudad de México tiene un cariz definitorio. La izquierda conquistó la capital de la República hace 24 años, cuando Cuauhtémoc Cárdenas se postuló a la Jefatura de Gobierno y AMLO era dirigente nacional del PRD. Los chilangos habían dado la espalda al priismo desde 1988.

En estas tres décadas, la izquierda social ha ganado espacios y la corriente bejaranista, con altibajos, ha podido trascender los escándalos de su fundador y la diáspora que permitió que otros grupos minaran su hegemonía en las alcaldías Azcapotzalco y Cuauhtémoc, principalmente en el sexenio mancerista.

Apenas tomó seis años a Morena en erigirse como la fuerza partidista hegemónica en la CDMX. En ese periodo, la Asamblea Legislativa se convirtió en Congreso local —por decisión de los diputados constituyentes— y las delegaciones se convirtieron en alcaldías.

En el 2018, beneficiados por el efecto AMLO, ganaron Claudia Sheinbaum y 11 de los 16 alcaldes propuestos por Morena. El PRI ganó Cuajimalpa, con Adrián Ruvalcaba; el PRD se quedó el gobierno de Venustiano Carranza, con Julio César Moreno. Milpa Alta con Octavio Rivero Villaseñor, fue para Movimiento Ciudadano; y Benito Juárez, para el PAN, con Santiago Taboada.

El próximo 6 de junio, 15 ediles podrían optar por la reelección si cumplen con las normas que dicten las autoridades electorales. La excepción era Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, quien hace un mes dejó el cargo para acoger la candidatura morenista para la gubernatura de su natal Campeche.

La limitante era la paridad de género, obligación reciente para los partidos políticos. La dirigencia nacional de Morena ya había dispuesto que la mitad de sus candidaturas a los cargos que se elegirán en los comicios federales y en las elecciones locales serán para mujeres.

El miércoles quedó definido el espacio geográfico para aquellos que contenderán por las 16 alcaldías, de acuerdo a las encuestas aplicadas por el CEN de Morena.

Eduardo Santillán será candidato en Álvaro Obregón. La reelección no será posible para Néstor Núñez, actual alcalde morenista de Cuauhtémoc, y para Raymundo Martínez Vite, de Tláhuac. Tampoco acogidos por Negrete y Rivero Villaseñor, a pesar de su reciente incorporación al partido gobernante.

Los alcaldes de Azcapotzalco, Vidal Llerenas; de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo; de Iztacalco, Armando Quintero; de Gustavo A. Madero, Francisco Chiguil; y de Xochimilco, José Carlos Acosta, volverán a la boleta electoral y en breve deberán separarse de sus cargos para hacer campaña.

El octeto será completado por Roberto Candia, en Cuajimalpa, y Carlos Castillo, en Coyoacán. Hay alcaldesas que tampoco fueron beneficiadas por la encuesta. Patricia Aceves Pastrana, en Tlalpan, terminará su trienio y Morena postulará a Gabriela Osorio; Dolores Padierna volverá a competir por la alcaldía Cuauhtémoc. Y Víctor Hugo Romo, por Miguel Hidalgo. El éxito de ambas postulaciones dependerá de sus compañeros de fórmula para las diputaciones locales y federales. Y allí es donde deberá escucharse la voz de la jefa de Gobierno...

Efectos secundarios

PERMANENCIA VOLUNTARIA. Tere Jiménez, presidenta municipal de Aguascalientes capital, no es la única alcaldesa que mantendrá el cargo y simultáneamente es precandidata. Allí está también el caso de Claudia Rivera, quien buscará la reelección en la Angelópolis. Y como su homólogo hidrocálido, Martín Orozco, el gobernador morenista de Puebla, Luis Miguel Gerómimo Barbosa apunta que su estancia genera inequidad en la contienda. Por mandato constitucional deben separarse 90 días antes de la elección, es decir, el próximo 5 de marzo.

¿DEBIDO PROCESO? Iniciado de oficio, no por la denuncia tramitada por la agraviada, el proceso sancionador incoado al senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena entrará en su etapa de dictaminación, luego del desahogo de las testimoniales. No hubo careo entre Brenda y el senador con licencia, quien además de ostentarse como candidato a la gubernatura de Guerrero, presentó una carta de antecedentes no penales. Después del posicionamiento del Ejecutivo federal, en la conferencia mañanera cundió el desánimo entre los colectivos feministas que reclaman la declinación de Salgado Macedonio.

COSTOSOS. La última, de la asignación de los contratos para la limpieza de las oficinas de la Cuarta Transformación. La Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE escogió como proveedor a la firma Aseo Privado Institucional con un costo —55 pesos mas por empleado— del máximo de referencia establecido por el Contrato Marco para la compra de este servicio era de 7,715 pesos por mes. En tanto, también hay señalamientos sobre que esta empresa es una de las nuevas firmas que se unen al presunto grupo empresarial comandado por José Juan Reyes Domínguez para acaparar contrataciones públicas.

