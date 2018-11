El atorón en el Senado y la Cámara de Diputados de reformas constitucionales esenciales vitales para los planes de gobierno de lo que será la administración lopezobradorista, es una señal de ineficacia que debiera preocupar a Morena y al todavía presidente electo.

Con la mayoría en ambas cámaras, dicen veteranos de pasadas legislaturas, sumada a negociaciones con las bancadas minoritarias, las coordinaciones debieran asegurar la aprobación de las reformas constitucionales.

Cierto, las bancadas de Morena cuentan con legisladores experimentados. No lo dudo, pero lo único que han mostrado es una singular soberbia que, dicho por la oposición, fue el principal motor para el éxito de la minoría en reventar las reformas.

Delegación de EU, poderoso mensaje

El inminente canciller Marcelo Ebrard ha confirmado que el número de invitados especiales que formarán la delegación de Estados Unidos, encabezados por el vicepresidente Mike Pence y la hija del mandatario estadounidense Ivanka Trump, llega a los 140.

Ante la tentación, presente desde hace una década entre variopintos grupos de la sociedad mexicana que consideran a China como opción para diversificar las relaciones comerciales y económicas, por ahora concentradas en Estados Unidos.

En este espacio se insiste en que la numerosa representación estadounidense es en sí misma un mensaje, un poderoso recordatorio que las economías mexico-norteamericanas están estrechamente vinculadas, que no es fácil romper el vínculo.

¡Vaya grillas en la casa de la transición!

Lo atropellado de la conferencia de prensa ofrecida por el inminente secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, reveló las tensiones entre el equipo del próximo gobierno y entre los miembros del equipo económico.

Desde la casa de la transición “filtran” informaciones sobre presuntos desacuerdos entre Urzúa y el designado candidato a vicegobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, hasta se advierte de “errores” atribuidos al exaspirante a subsecretario de Egresos.

Lo único que queda claro es que hay novatos en la casa de la transición, pues sería ilógico mandar a Banco de México a quien según las versiones, no sabe hacer cuentas. Una pena, pues ni siquiera son grillas, más bien novatadas de bisoños.

NOTAS EN REMOLINO

El presidente electo estará tres días en Palenque. Un descanso familiar. Hace bien, pues a partir del sábado no será fácil descansar... Un merecido homenaje del presidente Enrique Peña Nieto a los integrantes del Estado Mayor Presidencial, quienes han cuidado de los presidentes desde la época de la Revolución. Los y las intrigantes olvidan que son miembros de las Fuerzas Armadas... Queda la duda si las organizaciones campesinas que sembraron el caos en CDMX quisieron mostrar su fuerza al próximo gobierno o si quien quiso mostrar fuerza fue el inminente secretario de Agricultura, Víctor Villalobos... Las recomendaciones a la CNDH, en opinión de quien esto escribe, sólo enredan más un caso que, como el de la tragedia de normalistas en Iguala, está peor que el quesillo oaxaqueño... Lo que natura non da, Salamanca non presta, viejo refrán español que probó el panista Gustavo Madero al acusar al gobierno saliente de “poner fin a la alternancia”. De pena ajena... ¡Qué bueno que no se pudo discutir la revocación de mandato! Es iniciativa poco democrática, simple demagogia electorera... A partir del próximo sábado sabrán los oaxaqueños si el nuevo gobierno apapachará a los hampones de la sección 22 del magisterio de Oaxaca...