Morena quiere negar sus manzanas podridas

En Guadalajara fueron asesinados un funcionario del ayuntamiento de Puerto Vallarta y su acompañante por una de las personas con quienes se reunieron en un restaurante.

Los que enjuician públicamente sin pruebas, exigen no hacer juicios a priori, pues la fiscalía jalisciense afirma que el presunto asesino es del crimen organizado, lo cual desde el Poder se considera inaceptable.

Negar no impide que si el Partido Oficial gobierna en toda la República, tiene millones de militantes y miles de funcionarios. Por favor, si entre los Apóstoles escogidos por Cristo hubo un Judas, seguro que en Morena hay quienes deshonran a la revolución de las conciencias.

¿Lista la SER para otro clima en Washington?

Faltan dos semanas para las elecciones legislativas intermedias de Estados Unidos, hay indicios de que los republicanos podrían recuperar el control del Senado y que podía reducirse la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.

Mas no importa el resultado, pues el reacomodo de fuerzas para la presidencial del 24 forzará cambios de ánimo entre los demócratas y republicanos y, como siempre, sus intereses económicos y políticos tienen prioridad.

Algo cambiará en el ánimo del establishment estadunidense y, como siempre, afectará a la relación bilateral. Ojalá y la cancillería mida la temperatura política y prepara opciones que eviten al Gobierno de México un sofocón, o algo peor.

Inseguridad: la excusa oficial es ¡Al ladrón!

Aun sin candidatos, pero el Gobierno de la República ya está en campaña electoral, con todas las sin razones y despropósitos propios de las disputas por el Poder, aunque en este caso se trate de retenerlo cuando menos dos sexenio más

Sabe el Gobierno de la República, y lo sabe bien, que la violencia criminal en todas sus formas asfixia a municipios y Estados, pero, el lenguaje de campaña del oficialismo es que municipios y Estados no hacen lo suficiente.

Un despropósito ignorar los trágicos resultados del “humanismo” de la política federal de seguridad, emula al que luego de sacarnos la cartera, grita señalando a cualquiera otro transeúnte: ¡al ladrón, al ladrón!

NOTAS EN REMOLINO

Quizá los más críticos subestimen los movimientos de agitación en la UNAM y crean, erróneamente, que se trata de un movimiento para hacerse del control y no se dan cuenta que quienes están tras de la agitación lo que quieren es apoderarse del alma de la UNAM... Octavio Romero, director general de Pemex, agriamente respondió a legisladores que la paraestatal sigue generando renta para la Nación. Tiene razón, sólo olvidó decir que eso ocurre por los impuestos aprobados hace más de cuarenta años... Una jueza federal frenó la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena. Si somos francos, sabemos que eso no cambiará la realidad... Cada vez se incorporan más grupos sociales para ser atendidos por el IMSS. Bendita la solidaridad, pero el problema es que quieren hacer más con lo mismo... Fifís las iniciativas del senador Napoleón Gómez Urrutia... Desde la distancia de 20 siglos resuenan las palabras del dramaturgo romano Publio Terencio, nacido en Cartago: “Cuando no se puede lograr lo que se quiere, mejor cambiar de actitud” ...