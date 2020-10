Mientras Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado entretienen y preocupan a las galerías en su pelea por dirigir a Morena, pleito que ya dividió a los grupos del partido oficial, en Palacio Nacional hay tranquilidad.

En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador declinó opinar sobre el pleito que trae alborotadas a todas las tribus de Morena, por considerar que, al no ser nada grave, no amerita dar su punto de vista.

Quizá no le importa quién gane, pues como algún político del siglo pasado, está seguro de que, sea quien sea el que gane, hará lo que sea para hacerse amigo del presidente. Sencillas y prácticas algunas recetas del siglo pasado.

Se diversificaron las bandas criminales

Difícil creer que a las autoridades de la SSA las sorprendió el robo de medicamentos de un laboratorio privado, aunque en este caso hayan sido medicamentos oncológicos tan escasos.

Saben que la delincuencia organizada empezó a desplazar a los pequeños “emprendedores” que reúnen y venden medicamentos caducos o los encontrados en los transportes de carga que asaltan en carreteras y zonas urbanas.

Ni las autoridades sanitarias ni la FGR pueden ignorar que empezó ya la delincuencia organizada a apoderarse del negocio. En lugar de distraerse en tareas políticas podrían utilizar al personal de inteligencia de Audomaro Martínez.

Valen más seudoeventos que resultados

Hace medio siglo, el escritor norteamericano Daniel J. Boorstin publicó un libro en el cual sostiene que los eventos transmitidos en los medios masivos se hacen más importantes que la realidad.

Los clasificó como “seudoeventos”, porque se vuelve más importante la ilusión que dan de resultados que los resultados mismos. Son actividades cuyo único propósito es ser reproducidos para suplantar a la realidad de las acciones.

Preguntémonos si en estos tiempos de arrebatos transformadores no estamos deslumbrados por los seudoeventos y, antes de lo que pensamos, descubriremos cuánta razón tenía Einstein cuando advirtió que la realidad es muy necia.

Notas en remolino

De acuerdo con el IMSS sobre el número de derechohabientes, al 30 de septiembre no se recuperaron más de 860,000 empleos perdidos por las crisis sanitaria y económica... Un deja vú la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell y el director de Cofepris ante la Comisión de Salud del Senado. La oposición les dijo de todo, los morenistas los defendieron a capa y espada. La ríspida sesión se suspendió cuando algunos de la oposición empezaron a dejar el salón y el morenista presidente de la Comisión la suspendió por “falta de respeto a los comparecientes”... Fabián Medina, jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, difundió un informe que denuncia que en 10 años han entrado a México entre 2.5 millones a 3 millones de armas por la frontera con EU. El hilo negro... No es por intrigar, pero en 1999 el papa Juan Pablo II se disculpó por los errores de la Iglesia durante la Conquista y época virreinal. El papa Francisco lo hizo en Bolivia el 9 de julio del 2015. Si en Palacio no lo creen, pregúntenle a Evo Morales...