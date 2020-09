La antigua Atenas, para muchos la cuna de le idea democrática, tenía en el siglo V, antes de Cristo, una población de 250 mil habitantes. Sólo 40 mil eran ciudadanos con derechos políticos. Eran quienes a mano alzada decidían los asuntos de Estado.

Sorprende que políticos cultos como Mario Delgado, Ricardo Monreal y otros de Morena respalden la idea de que sea el pueblo, y no las instituciones constitucionales y legales de la República, quien decida lo del juicio a los expresidentes.

Aunque imperfecto, hay un sistema de justicia erigido con gran esfuerzo. Sorprende que Palacio Nacional propicie Comités de Salud Pública, sumarísimos fiscales, jueces y verdugos. ¿Es progreso la justicia por aclamación?

¡Carísimos! aplicar los protocolos de salud

Se han revelado que más de un millar de trabajadores de la salud, entre doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras y personal administrativo han fallecido durante los casi seis meses de pandemia por Covid 19.

Hace muchos años es conocida la existencia de protocolos rigurosos y de excelencia para la protección del personal en el sistema de salud pública de México, protocolos ajustados a los más altos requerimientos internacionales.

Cumplir con esos protocolos cuesta dinero, y mucho, lo cual hace más inexplicable e inaceptable el número de fallecimientos y contagiados. Uno se niega a aceptar la posibilidad de que se llevara a tales extremos de austeridad.

Partidos, ¿nuevo modelo para financiarse?

Desde hace varios años, no solamente en época de crisis que quienes ahora están en el Poder han reclamado que los recursos, legales y constitucionales, asignados por el INE a los partidos políticos es demasiado.

Obviamente ahora lo califican como derroche, porque quienes están en el Poder olvidan que el financiamiento público se privilegió desde la reforma de 1997, para facilitarle sus actividades a los partidos de oposición.

Según la 4T transitamos a nuevos modelos de financiamiento de partidos. Quizá coincidan Solá, el consultor español, quien afirma que el modelo norteamericano de financiamiento no es lo mejor, "pero si el menos malo". ¿Eso quieren?

NOTAS EN REMOLINO

No pocos verán lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de miembros del gabinete que podrían ser candidatos a gubernaturas el año próximo lo vean como señal de ponerse a trabajar, y otros, para grillar a los posibles... ¿Le informaron al Presidente que hace días a la casa del hoy extitular de Semarnat en Morelia Víctor Toledo irrumpieron desconocidos que se llevaron documentos y dejaron a la familia aterrorizada? Mal, muy mal, porque ocurrió cuando Toledo era todavía miembro del gabinete. ¿Dejará Palacio que así se lleve su gente?... Por cierto, estuvieron en el despacho presidencial los funcionarios a cargo de la rifa del no avión, para revisar cómo va, pues faltan once días para el sorteo... Recibió el director del IMSS Zoe Robledo a los padres de niños con cáncer. Acordaron reuniones señalan para darle seguimiento a los casos. Falta ver qué pasa, pero es un avance, tras de más de un año de penalidades e indiferencia... El canciller Marcelo Ebrard exhortó al G20 a acciones colectivas contra la pandemia. ¿Si sabe que Estados Unidos está en proceso de dejar la OMS?...